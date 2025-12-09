Corée du Sud : Séoul envoie des avions de combat face à une patrouille aérienne Chine-Russie aux abords de sa frontière

Le ministère chinois de la Défense a indiqué que ces manoeuvres s'inscrivaient dans le cadre d'exercices conjoints avec l'armée russe conformément aux "plans de coopération annuels".

Un chasseur F-15K de l'armée sud-coréene, en 2017, à Gunsan (illustration) ( AFP / JUNG YEON-JE )

La Corée du Sud a déployé en urgence des avions de chasse après avoir repéré dans sa zone de défense aérienne sept avions militaires russes et deux autres chinois, mardi 9 décembre. Les aéronefs russes et chinois sont entrés dans cette Zone d'identification de la défense aérienne de Corée du Sud vers 10h, a indiqué l'état-major interarmées de Corée du Sud dans un communiqué. Aucun d'eux n'a violé l'espace aérien sud-coréen, selon la même source.

Nébuleuse "zone d'identification"

L'armée sud-coréenne a précisé avoir fait décoller "des avions de combat pour prendre des mesures tactiques en prévision de toute éventualité". Une Zone d'identification de défense aérienne est une zone, plus large que l'espace aérien, qu'un pays contrôle pour des raisons de sécurité, même si ce concept n'est défini dans aucun traité international. Selon l'armée de Séoul, citée par l'agence de presse sud-coréenne Yonhap, les avions chinois et russes ont été détectés avant d'entrer dans cette zone. Ils y sont entrés et en sont sortis plusieurs fois avant de repartir au bout d'une heure.

Les exercices ont eu lieu mardi au-dessus de la mer de Chine orientale et de l'océan Pacifique occidental, a indiqué le ministère, qualifiant ces manœuvres de "10e patrouille aérienne stratégique conjointe". Pékin et Moscou ont régulièrement fait voler des avions militaires dans la Zone de défense aérienne de la Corée du Sud depuis 2019, en invoquant des exercices conjoints. Le dernier incident de ce type remonte à novembre 2024 et impliquait cinq appareils chinois et six russes selon Séoul.

La Chine et la Russie, alliés traditionnels de la Corée du Nord, ont renforcé leur coopération militaire depuis l'invasion de l'Ukraine par l'armée de Moscou début 2022.