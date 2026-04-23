information fournie par Boursorama avec AFP • 23/04/2026 à 08:55

Corée du Sud: les semiconducteurs portent la croissance au 1T à un sommet depuis 5 ans

L'explosion de la demande en semiconducteurs a porté l'économie sud-coréenne à son rythme de croissance le plus élevé en plus de cinq ans au premier trimestre 2026, selon les données publiées jeudi par la banque centrale.

( AFP / ANTHONY WALLACE )

Le produit intérieur brut (PIB) du pays a bondi de 1,7% sur la période allant de janvier à mars par rapport au trimestre précédent, selon les chiffres préliminaires publiés par la Banque de Corée (BoK).

Il s'agit de la plus forte expansion enregistrée depuis le troisième trimestre 2020, époque où les exportations avaient décollé à la faveur de la levée des confinements liés au Covid-19.

Cette croissance a été tirée par une hausse de 5,1% des exportations, portées principalement par "les produits informatiques tels que les semiconducteurs", a précisé la BoK.

"L'économie sud-coréenne a progressé bien au-delà de nos attentes", a déclaré à l'AFP Dave Chia, économiste chez Moody’s Analytics.

"La forte progression des livraisons de semiconducteurs a soutenu la robustesse des exportations", a-t-il souligné.

Selon Dave Chia, "les mesures de soutien budgétaire et l'atténuation précoce des pressions inflationnistes ont progressivement raffermi la demande intérieure".

La Corée du Sud a enregistré une croissance de 3,6% en glissement annuel, après avoir enregistré une expansion de 1,6% au quatrième trimestre 2025.

Les dépenses publiques, quant à elles, n'ont augmenté que de 0,1%.

Toutefois, pour Hyosung Kwon de Bloomberg Economics, "ce rythme sera difficile à maintenir" au deuxième trimestre.

"Nous nous attendons à un ralentissement de la croissance, alors que les perturbations des approvisionnements énergétiques dues à la guerre avec l'Iran pèsent lourdement sur le secteur pétrochimique et se répercutent sur l'ensemble des secteurs manufacturier et des services", avertit-il.

La Corée du Sud a adopté un budget supplémentaire et pris d'autres mesures pour éviter une crise d'approvisionnement en carburant en raison de la guerre au Moyen-Orient.