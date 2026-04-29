Corée du Sud-L'ex-président Yoon condamné à sept ans de prison en appel pour entrave à la justice

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par Joyce Lee et Jack Kim

L'ancien président Yoon Suk Yeol a été condamné mercredi en appel à une peine de prison de sept ans pour entrave à la justice dans le cadre des poursuites engagées à son encontre après sa déclaration avortée de la loi martiale en décembre 2024.

En janvier, il avait été condamné en première instance à une peine de cinq ans de prison mais la cour d'appel l'a reconnu coupable d'autres chefs d'accusation, notamment d'avoir mobilisé les services de sécurité présidentielle pour empêcher les autorités de l'arrêter.

Les avocats de Yoon Suk Yeol ont indiqué qu'il allait contester la décision de la cour d'appel, la qualifiant d'"incompréhensible".

En déclarant la loi martiale, avant de faire marche arrière face à l'opposition du Parlement et aux manifestations de la population, Yoon Suk-yeol a plongé la Corée du Sud dans une crise politique sans précédent depuis des décennies qui a conduit à sa destitution.

Sept autres procédures judiciaires sont en cours contre l'ancien président. En février, Yoon Suk-yeol a été condamné à une peine de prison à perpétuité après avoir été reconnu coupable d'insurrection.

(version française Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)