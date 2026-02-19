Corée du Sud-L'ancien président Yoon condamné à la prison à perpétuité pour insurrection

(Actualisé avec condamnation du président Yoon)

par Joyce Lee

L'ancien président sud-coréen Yoon Suk-yeol a été reconnu coupable jeudi d'abus de pouvoir et d'avoir orchestré une insurrection par un tribunal qui l'a condamné à une peine de prison à perpétuité pour avoir tenté d'imposer la loi martiale dans le pays en décembre 2024.

Le procureur avait requis la peine de mort dans cette affaire.

En déclarant la loi martiale, avant de faire marche arrière face à l'opposition du Parlement et aux manifestations de la population, Yoon Suk-yeol a plongé la Corée du Sud dans une crise politique sans précédent depuis des décennies qui a conduit à sa destitution.

Yoon Suk-yeol, 65 ans, a nié toutes les accusations portées contre lui, expliquant que la loi martiale était nécessaire pour alerter le peuple sur la façon dont le parti d'opposition bloquait le gouvernement.

La Corée du Sud a prononcé sa dernière condamnation à mort en 2016, mais n'a procédé à aucune exécution depuis 1997.

(Rédigé par Ed Davies; version française Camille Raynaud et Zhifan Liu)