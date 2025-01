Corée du Sud: investissement annuel record de Hyundai dans les véhicules électriques et l'IA

Le constructeur automobile sud-coréen Hyundai prévoit de réaliser un investissement record d'environ 16,1 milliards d'euros en 2025 dans le pays, pour accroître sa production de véhicules électriques, et développer de nouveaux produits, autour de la conduite autonome ou encore de l'IA.

( AFP / JUNG YEON-JE )

La décision de "réaliser l'investissement le plus important (24.300 milliards de wons) en Corée du Sud cette année découle de la conviction qu'un investissement continu et stable est essentiel pour surmonter les crises et garantir les futurs moteurs de croissance dans un environnement de plus en plus incertain", a déclaré le groupe dans un communiqué.

Quelque 11.500 milliards de wons (7,6 milliards d'euros) de cette somme vont être alloués à la recherche et développement pour développer des produits de nouvelle génération ou encore les technologies s'appuyant sur l'hydrogène, selon Hyundai.

L'entreprise va également consacrer 12.000 milliards de wons (7,9 milliards d'euros) à des investissements variés ayant pour but d'accroître la production de véhicules électriques et travailler à la création de nouveaux modèles.

Le plan d'investissement doit "contribuer à la dynamisation de l'économie sud-coréenne et à l'évolution des secteurs associés", d'après l'entreprise.

Quelque 800 milliards de wons (530 millions d'euros) de cette enveloppe seront par ailleurs dévolus à des investissements stratégiques, notamment dans les domaines de la conduite autonome et de l'intelligence artificielle, a ajouté le groupe.

Le troisième plus important constructeur automobile du monde est confronté à une compétition féroce, au moment où le retour de Donald Trump à la Maison Blanche le 20 janvier pourrait aboutir à l'imposition de droits de douane plus élevés par les Etats-Unis.

En Corée du Sud, Hyundai est par ailleurs aux prises avec une demande en berne, dans un pays plongé dans une crise politique depuis début décembre et la tentative ratée du président Yoon Suk Yeol, depuis déchu, d'imposer la loi martiale.

Ce plan d'investissement représente une augmentation de plus de 19% de l'enveloppe annoncée l'an dernier (20.400 milliards de wons), selon le communiqué du groupe.