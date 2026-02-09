Corée du Sud: Création d'une commission pour accélérer l'adoption d'une loi sur les investissements aux États-Unis

Une illustration montre un modèle miniature imprimé en 3D du président américain Donald Trump, le drapeau de la Corée du Sud

par Kyu-seok Shim

Le Parlement sud-coréen a voté lundi la création d'une commission chargée d'accélérer ‍l'adoption de la législation liée aux engagements d'investissement de 350 milliards de dollars (294,99 milliards d'euros) pris par Séoul auprès des États-Unis.

La création ‌de cette commission fait suite à l'annonce soudaine fin janvier du président américain Donald Trump de relever les droits de ​douane sur les automobiles, les produits pharmaceutiques, le bois et ⁠d'autres produits sud-coréens de 15% à 25%, accusant Séoul de ne pas avoir légiféré sur l'accord commercial conclu ⁠l'année dernière.

Le président de ‍l'Assemblée nationale, Woo Won-shik, a exhorté la commission, ⁠qui fonctionnera dans le cadre d'un mandat de 30 jours, à se mettre immédiatement au travail et à viser l'adoption de la ​législation correspondante d'ici la fin du mois de février.

"Je tiens à dire ceci au gouvernement américain : l'Assemblée nationale de la République de ⁠Corée examine cette législation avec la ferme volonté d'agir ​rapidement, tout en respectant nos lois et nos procédures", ​a déclaré Woo ​Won-shik.

À l'issue du vote, le ministre des Affaires étrangères Cho Hyun ​a déclaré aux députés que ⁠le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer, avait également fait pression sur lui à Washington la semaine dernière au sujet de la lenteur des progrès en matière d'investissement et du blocage des négociations sur ‌les barrières non tarifaires, allant de l'agriculture aux plateformes en ligne.

Cho Hyun a déclaré que Jamieson Greer avait averti que les États-Unis pourraient "augmenter les droits de douane sans émotion" si les négociations n'avançaient pas.

(Rédigé par Kyu-seok Shim et Yunji Ha ; version française Coralie Lamarque, ‌édité par Kate Entringer)