Corée du Sud-20 blessés sur un marché, percutés par une camionnette hors de contrôle

Vingt personnes ont été blessées jeudi à Bucheon, ville située à proximité de la capitale sud-coréenne Séoul, après qu'un camion léger hors de contrôle a percuté à toute vitesse une foule rassemblée sur un marché, blessent 20 personnes, ont déclaré les autorités.

Deux des blessés étaient inconscients, ont précisé les services de secours.

Au cours d'un point de presse télévisé, un représentant de la police a déclaré que le conducteur du véhicule n'était pas alcoolisé et ne se trouvait pas dans un état de santé critique.

La camionnette va être remise à des enquêteurs afin que soit déterminée la cause de l'accident, a ajouté ce représentant.

(Jack Kim et Heejin Kim; version française Jean Terzian)