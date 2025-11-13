 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Corée du Sud-20 blessés sur un marché, percutés par une camionnette hors de contrôle
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 05:57

Vingt personnes ont été blessées jeudi à Bucheon, ville située à proximité de la capitale sud-coréenne Séoul, après qu'un camion léger hors de contrôle a percuté à toute vitesse une foule rassemblée sur un marché, blessent 20 personnes, ont déclaré les autorités.

Deux des blessés étaient inconscients, ont précisé les services de secours.

Au cours d'un point de presse télévisé, un représentant de la police a déclaré que le conducteur du véhicule n'était pas alcoolisé et ne se trouvait pas dans un état de santé critique.

La camionnette va être remise à des enquêteurs afin que soit déterminée la cause de l'accident, a ajouté ce représentant.

(Jack Kim et Heejin Kim; version française Jean Terzian)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank