Corée du Nord-Le parti au pouvoir réélit Kim Jong-un à sa tête-presse officielle

Le Parti travailliste au pouvoir en Corée du Nord a réélu dimanche Kim Jong-un comme secrétaire général, a rapporté la presse officielle nord-coréenne, une démarche destinée à mettre en exergue la mainmise de Kim sur le pouvoir et une confiance accrue en la stabilité interne du pays.

L'agence de presse officielle KCNA a salué lundi à quel point Kim Jong-un a renforcé le prestige de la Corée du Nord, l'ancrant de manière solide sur la scène internationale et développant l'armée nord-coréenne en une force "d'élite et puissante".

Pyongyang dispose d'une puissance de dissuasion accrue grâce à ses capacités nucléaires qui ont été "radicalement améliorées" sous la supervision de Kim Jong-un, a écrit également la KCNA dans son compte-rendu du Congrès du parti au pouvoir, qui a débuté jeudi.

Le Congrès se tient traditionnellement tous les cinq ans, pendant plusieurs jours.

Aucune mention n'a été faite de la présence ou non de la fille de Kim Jong-un, Ju Ae, alors que l'adolescente est perçue comme la potentielle prochaine dirigeante du régime nord-coréen.

(Jack Kim; version française Jean Terzian)