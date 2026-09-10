Corée du Nord: l'héritière de Kim Jong Un aurait un frère ou une soeur plus jeune

La fille du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, sur un écran de télévision à Séoul, le 9 septembre 2023 ( AFP / Anthony WALLACE )

La fille de Kim Jong Un, réputée pouvoir lui succéder à la tête de la Corée du Nord, aurait un frère ou une soeur plus jeune, a estimé jeudi le renseignement sud-coréen qui scrute toute évolution au sommet de la puissance nucléaire voisine.

"Le service national du renseignement estime actuellement que Kim Ju Ae est traitée en héritière et comprend qu'elle a un frère ou une soeur plus jeune", a indiqué l'agence dans un communiqué.

L'agence du renseignement sud-coréen (NIS) avait précédemment estimé que Kim Jong Un avait vraisemblablement trois enfants, mais l'ordre de leurs naissances restait incertain.

Kim Jong Un, qui entretient le flou sur sa descendance, a lui-même succédé en 2011 à son père Kim Jong Il et est la troisième génération de la dynastie dirigeant ce pays communiste reclus depuis sa création en 1948. Ses enfants pourraient être appelés à prendre un jour sa place bien que le processus reste entouré du plus grand secret.

Un culte de la personnalité autour de sa "lignée du mont Paektu" imprègne la vie quotidienne des Nord-coréens.

Kim Ju Ae, sa fille, dont personne ne sait l'âge, apparaît de fait de plus en plus souvent à ses côtés. Elle avait été présentée pour la première fois au public en 2022, lorsqu'elle avait accompagné son père au lancement d'un missile balistique intercontinental.

Des analystes considèrent qu'elle serait entrée dans l'adolescence. La plupart des estimations situent sa date de naissance dans les années 2012 et 2013.

Initialement, Séoul avait indiqué que Kim Jong Un et son épouse Ri Sol Ju, ancienne chanteuse vedette, avaient eu un premier né garçon en 2010 et que Kim Ju Ae était leur deuxième enfant.

Mais en 2023, le ministre sud-coréen de l'Unification avait déclaré que le gouvernement n'était "pas en mesure de confirmer" l'existence de ce fils. L'enfant dont le renseignement sud-coréen a fait état jeudi serait donc le plus jeune de la fratrie.

Le renseignement sud-coréen continue de chercher à établir si Kim Ju Ae aurait un frère aîné, mais "même s'il existe, il n'est pas en position de devenir le successeur", selon eux.

La Corée du Nord contrôle étroitement les informations concernant ses dirigeants et la famille au pouvoir, si bien que même les renseignements les plus élémentaires sur les enfants de Kim Jong Un sont difficiles à vérifier.

La question de la succession est suivie de près à Séoul car susceptible d'avoir des conséquences directes sur la sécurité et la stabilité de la péninsule coréenne.

"Enfant bien-aimée"

"Kim lui-même a hérité du pouvoir en tant que dirigeant de troisième génération alors qu'il n'était pas le fils aîné", rappelle à l'AFP Lim Eul-chul, professeur à l'université Kyungnam et spécialiste de la Corée du Nord.

"Dans cette même logique, il chercherait à déterminer lequel de ses enfants présente le plus grand potentiel pour perpétuer son héritage et poursuivre ses réalisations", a poursuivi M. Lim. "Nous pouvons donc supposer qu'il a jugé que Ju Ae avait le plus grand potentiel pour lui succéder".

Depuis 2022, Kim Ju Ae est apparue aux côtés du dirigeant nord-coréen lors de plusieurs événements politiques majeurs, notamment lors d'une visite très médiatisée à Pékin.

Les médias d'Etat nord-coréens l'ont également qualifiée d'"enfant bien-aimée" et de "grande personne appelée à guider" (hyangdo en coréen), une expression généralement réservée aux plus hauts dirigeants et à leurs successeurs.

Kim Ju Ae a également attiré l'attention par son goût pour la mode de luxe, apparaissant avec des lunettes de soleil Gucci et une montre Cartier.

Ces accessoires de grandes marques rappellent le goût affiché de son père pour les produits de luxe, notamment les voitures haut de gamme, malgré les sanctions internationales qui en interdisent l'exportation vers la Corée du Nord.

En d'autres occasions, elle a adopté le style caractéristique de son père, veste cuir et lunettes noires.

Elle ne s'est jamais exprimée publiquement. Selon le renseignement sud-coréen, elle serait instruite à domicile à Pyongyang et aimerait l'équitation, le ski et la natation. Si elle accédait au pouvoir, Kim Ju Ae deviendrait la première femme à diriger la Corée du Nord.