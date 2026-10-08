 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Corée du Nord-Kim Yo Jong rejette l’aide médicale sud-coréenne, la qualifiant de provocation
information fournie par Reuters 08/10/2026 à 17:44

Ajouter Boursorama à vos sources

par Kyu-seok Shim et Heejin Kim

Kim Yo Jong, l'influente soeur du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, a dénoncé jeudi le projet de la Corée du Sud de fournir une aide sous forme de matériel médical à Pyongyang, qualifiant cette initiative de "provocation politique" et de violation de la souveraineté de son pays.

Dans un communiqué relayé par l'agence de presse officielle KCNA, Kim Yo Jong a critiqué Séoul pour avoir rendu publics ses démarches pour obtenir une dérogation aux sanctions des Nations unies pour un programme d'aide médicale, affirmant que Séoul avait "insulté" la Corée du Nord en faisant état de pénuries de médicaments et de matériel médical ainsi que de la détérioration des conditions sanitaires.

"La nature hostile des relations intercoréennes et l'identité de la Corée du Sud ne changeront jamais" a déclaré Kim, ajoutant que la position de la Corée du Nord était qu’il n'y avait "rien à donner ni à recevoir" de la part de la Corée du Sud.

Kim Yo Jong, haute responsable du Parti des travailleurs au pouvoir en Corée du Nord, a déclaré que la proposition d'aide de Séoul avait pour seule but de louer la "bonne volonté" de la Corée du Sud, en opposition au refus de la Corée du Nord, qualifiant cette initiative de manoeuvre politique.

Séoul a obtenu en mai une dérogation aux sanctions de l'Onu pesant sur la Corée du Nord afin d'expédier du matériel médical d'une valeur d'environ 6,8 millions de dollars (6,06 millions d'euros) à un hôpital de Pyongyang, selon les médias sud-coréens.

Ce projet prévoit l'envoi de plus de 1.400 articles médicaux, notamment du matériel de diagnostic et chirurgical, d'ici fin novembre.

Le ministère sud-coréen de l'Unification a précisé que cette proposition restait soumise à des consultations avec la Corée du Nord, selon ces mêmes médias.

Le président sud-coréen Lee Jae Myung s'est efforcé de relancer le dialogue avec la Corée du Nord et d'élargir la coopération humanitaire malgré les rebuffades répétées de Pyongyang.

Kim Yo Jong a lié la question de l'aide à un récent différend concernant l'explosion d'une mine, accusant Séoul de mener de front une action humanitaire tout en exacerbant les tensions liées à l'incident de la mine.

Cer dernier a blessé des soldats sud-coréens près de la zone démilitarisée le mois dernier.

"S'il existe véritablement une volonté de rétablir les relations intercoréennes, la Corée du Sud devrait d’abord faire preuve de respect, de considération et de sincérité dans chacune de ses paroles et de chacun de ses actes", a déclaré Kim Yo Jong.

Séoul affirme que l'incident a été causé par des mines nord-coréennes et a menacé de riposter sur les plans diplomatique et militaire, tandis que Pyongyang a nié avoir posé ces mines et qualifié l'incident de montage.

Le ministère sud-coréen de la Réunification a déclaré que Séoul ne se laisserait pas "influencer par chaque rebondissement" de la réponse nord-coréenne et poursuivrait ses efforts pour apaiser la méfiance entre les deux Corées.

(Reportage de Kyu-seok Shim Version française Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 18:19

    Les pauvres coréens…

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Photo publiée par le parquet de la région de Donetsk, montrant un bus détruits par une frappe russe à Kramatorsk, près de la ligne de front, le 8 octobre 2026 dans l'est de l'Ukraine ( Donetsk Region Prosecutor's Office / Handout )
    Ukraine : une frappe russe contre deux bus fait au moins 30 morts dans l'est
    information fournie par AFP 08.10.2026 19:08 

    Au moins 30 personnes ont été tuées jeudi dans une frappe russe ayant touché deux bus à Kramatorsk, une ville-clé située sur le front dans l'est de l'Ukraine, l'une des attaques les plus meurtrières de ces dernières semaines à laquelle Kiev a promis une "réponse". ... Lire la suite

  • Manifestation lycéenne à Bordeaux, le 8 octobre 2026 ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )
    Mouvement des lycéens : les derniers développements
    information fournie par AFP 08.10.2026 18:58 

    Voici les derniers développements jeudi, jour de "l'acte IV" du mouvement des lycéens parti mi-septembre de la région parisienne avant de s'étendre en France. Avant l'intervention télévisée sur TF1 à 20H du ministre de l'Education nationale Edouard Geffray avec ... Lire la suite

  • Lycées: l'Union syndicale lycéenne appelle à se mobiliser le 13 octobre
    Lycées: l'Union syndicale lycéenne appelle à se mobiliser le 13 octobre
    information fournie par AFP Video 08.10.2026 18:53 

    "Il faut maintenir la pression et il faut amplifier la mobilisation", a déclaré jeudi Marius Mesnil, co-secrétaire général de l'Union syndicale lycéenne, à la sortie d'une réunion des trois principales associations lycéennes avec le ministre de l'Education Edouard ... Lire la suite

  • Le Nobel de littérature décerné à la Canadienne Anne Carson
    Le Nobel de littérature décerné à la Canadienne Anne Carson
    information fournie par AFP Video 08.10.2026 18:52 

    Le Prix Nobel de littérature 2026 a été décerné jeudi à la poète canadienne Anne Carson, helléniste réputée, pour son oeuvre "audacieuse et inventive".

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank