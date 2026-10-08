Corée du Nord-Kim Yo Jong rejette l’aide médicale sud-coréenne, la qualifiant de provocation

par Kyu-seok Shim et Heejin Kim

Kim Yo Jong, l'influente soeur du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, a dénoncé jeudi le projet de la Corée du Sud de fournir une aide sous forme de matériel médical à Pyongyang, qualifiant cette initiative de "provocation politique" et de violation de la souveraineté de son pays.

Dans un communiqué relayé par l'agence de presse officielle KCNA, Kim Yo Jong a critiqué Séoul pour avoir rendu publics ses démarches pour obtenir une dérogation aux sanctions des Nations unies pour un programme d'aide médicale, affirmant que Séoul avait "insulté" la Corée du Nord en faisant état de pénuries de médicaments et de matériel médical ainsi que de la détérioration des conditions sanitaires.

"La nature hostile des relations intercoréennes et l'identité de la Corée du Sud ne changeront jamais" a déclaré Kim, ajoutant que la position de la Corée du Nord était qu’il n'y avait "rien à donner ni à recevoir" de la part de la Corée du Sud.

Kim Yo Jong, haute responsable du Parti des travailleurs au pouvoir en Corée du Nord, a déclaré que la proposition d'aide de Séoul avait pour seule but de louer la "bonne volonté" de la Corée du Sud, en opposition au refus de la Corée du Nord, qualifiant cette initiative de manoeuvre politique.

Séoul a obtenu en mai une dérogation aux sanctions de l'Onu pesant sur la Corée du Nord afin d'expédier du matériel médical d'une valeur d'environ 6,8 millions de dollars (6,06 millions d'euros) à un hôpital de Pyongyang, selon les médias sud-coréens.

Ce projet prévoit l'envoi de plus de 1.400 articles médicaux, notamment du matériel de diagnostic et chirurgical, d'ici fin novembre.

Le ministère sud-coréen de l'Unification a précisé que cette proposition restait soumise à des consultations avec la Corée du Nord, selon ces mêmes médias.

Le président sud-coréen Lee Jae Myung s'est efforcé de relancer le dialogue avec la Corée du Nord et d'élargir la coopération humanitaire malgré les rebuffades répétées de Pyongyang.

Kim Yo Jong a lié la question de l'aide à un récent différend concernant l'explosion d'une mine, accusant Séoul de mener de front une action humanitaire tout en exacerbant les tensions liées à l'incident de la mine.

Cer dernier a blessé des soldats sud-coréens près de la zone démilitarisée le mois dernier.

"S'il existe véritablement une volonté de rétablir les relations intercoréennes, la Corée du Sud devrait d’abord faire preuve de respect, de considération et de sincérité dans chacune de ses paroles et de chacun de ses actes", a déclaré Kim Yo Jong.

Séoul affirme que l'incident a été causé par des mines nord-coréennes et a menacé de riposter sur les plans diplomatique et militaire, tandis que Pyongyang a nié avoir posé ces mines et qualifié l'incident de montage.

Le ministère sud-coréen de la Réunification a déclaré que Séoul ne se laisserait pas "influencer par chaque rebondissement" de la réponse nord-coréenne et poursuivrait ses efforts pour apaiser la méfiance entre les deux Corées.

(Reportage de Kyu-seok Shim Version française Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)