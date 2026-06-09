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Corée du Nord et Chine conviennent, lors d'un sommet Kim-Xi, de renforcer leur coopération
information fournie par Reuters 09/06/2026 à 03:00

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président chinois Xi Jinping ont pris part lundi à Pyongyang à un sommet lors duquel ils sont convenus de renforcer la coopération entre les deux pays dans différents secteurs, a rapporté mardi l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA.

Kim Jong-un et Xi Jinping ont exprimé leur volonté d'ouvrir un nouveau chapitre dans le développement des relations bilatérales, a-t-on ajouté de même source.

D'après la KCNA, le dirigeant nord-coréen a déclaré au président chinois qu'il soutenait pleinement le "principe de la Chine unique", selon lequel il existe un seul Etat chinois dont l'île de Taïwan fait partie.

Au cours de ce qui constituait sa première visite en Corée du Nord en sept ans, Xi Jinping a déclaré à Kim Jong-un qu'il entendait profiter de ce déplacement pour réaliser des progrès importants dans les relations bilatérales, a rapporté la KCNA.

Il a également été convenu lors du sommet de renforcer les communications stratégiques entre Pyongyang et Pékin par le biais de visites de représentants de haut rang.

La presse officielle nord-coréenne n'a pas indiqué si les deux dirigeants ont discuté ou non du programme nucléaire de Pyongyang.

L'agence de presse officielle Chine Nouvelle a rapporté lundi que Xi Jinping effectuait une visite en Corée du Nord.

(Heejin Kim; version française Jean Terzian)

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