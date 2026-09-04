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"Convaincu" que Mélenchon aura ses parrainages, Bompard (LFI) en critique le principe
information fournie par AFP 04/09/2026 à 09:40
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Jean-Luc Mélenchon (G) et Manuel Bompard, le 30 janvier 2026 à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Jean-Luc Mélenchon (G) et Manuel Bompard, le 30 janvier 2026 à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Le coordinateur de La France insoumise, Manuel Bompard, s'est dit vendredi "convaincu" que Jean-Luc Mélenchon réunirait les 500 parrainages d'élus nécessaires pour se présenter à la présidentielle, tout en critiquant "un processus compliqué".

Y aura-t-il un bulletin Jean-Luc Mélenchon le 18 avril 2027, jour du premier tour de la présidentielle ? "J'en suis absolument convaincu", a répondu le député de Marseille sur franceinfo.

Rassembler les 500 parrainages représente "un enjeu" pour La France insoumise, avait estimé fin juin la députée LFI Clémence Guetté.

Jean-Luc Mélenchon dispose d'environ 200 "élus susceptibles de parrainer, qui se rattachent à la France insoumise", selon Manuel Bompard.

"C'est une difficulté" d'en trouver 300 supplémentaires, c'est "un processus compliqué", a-t-il ajouté, jugeant qu'"il faudrait (le) changer".

Le candidat Insoumis a recueilli "plus de 360.000 parrainages citoyens", a rappelé le député, "peut-être qu'on pourrait ajouter la capacité d'être candidat avec des parrainages citoyens", a-t-il argumenté.

La règle actuelle, en vigueur depuis 1976, prévoit que les candidats à l'Élysée doivent disposer de 500 parrainages de parlementaires, maires, conseillers départementaux ou régionaux.

Jean-Luc Melenchon
Presidentielle 2027
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2 commentaires

  • 10:06

    Critiquer un principe dont on dit qu’il fonctionne??? Si on supprime les parrainages, je me présente comme 69 millions de français…

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