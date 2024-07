Contrôle des armes et non-prolifération nucléaire : la Chine dit avoir suspendu des discussions avec les Etats-Unis

Ce geste est décrit comme une représaille diplomatique en réponse à deux ventes de matériel militaire de Washington à Taïwan.

(illustration) ( POOL / MARK SCHIEFELBEIN )

La Chine a indiqué mercredi 17 juillet avoir suspendu des discussions avec les Etats-Unis sur le contrôle des armes et la non-prolifération nucléaire, précisant que cette décision venait en représailles à des ventes d'armes par Washington à Taïwan.

Pékin considère Taïwan comme une province, bien qu'il ne contrôle pas ce territoire insulaire administré par un gouvernement élu de façon démocratique. Le géant asiatique dénonce régulièrement les ventes d'armes américaines à l'île et plus globalement toute action de Washington donnant à Taïwan un semblant de légitimité internationale.

Pourparlers sous les radars

En juin, les Etats-Unis ont approuvé deux ventes de matériel militaire à Taïwan d'une valeur totale d'environ 300 millions de dollars (274 millions d'euros). "Les Etats-Unis ont ignoré la ferme opposition de la Chine (...) et pris une série de mesures qui portent gravement atteinte aux intérêts fondamentaux" du pays asiatique, a souligné devant la presse un porte-parole de la diplomatie chinoise, Lin Jian. "C'est pourquoi la Chine a décidé de suspendre les négociations avec les Etats-Unis en vue d'un nouveau cycle de consultations sur le contrôle des armes et la non-prolifération" nucléaire, a précisé le porte-parole, qui était interrogé sur des discussions à ce sujet entre Pékin et Washington.

Des pourparlers, qui n'avaient alors pas été rendus publics, se sont tenus en novembre dernier entre les deux premières puissances mondiales. Dans un rapport demandé par le Congrès américain, le Pentagone estimait en octobre dernier que la Chine développait son arsenal nucléaire plus rapidement que ne l'avaient envisagé les Etats-Unis.

Selon les estimations de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri), les Etats-Unis disposent d'environ 3.700 armes nucléaires et la Russie de 4.500 - contre 410 pour la Chine. "La Chine est disposée à maintenir la communication avec les Etats-Unis sur les questions de contrôle international des armements sur la base du respect mutuel", a affirmé le porte-parole Lin Jian. "Mais les Etats-Unis doivent respecter les intérêts fondamentaux de la Chine et créer les conditions nécessaires au dialogue", a-t-il souligné.