Contre les gaz intestinaux, quels aliments faut-il absolument éviter ou privilégier ?

Avoir des gaz dans les intestins est un phénomène normal, mais cela peut devenir gênant, notamment lorsque cela provoque trop de flatulences. La solution vient d'abord de l'alimentation, on va voir cela ensemble.

Le premier conseil, c'est de consommer des fibres solubles : on en trouve dans certaines céréales, en particulier l'avoine, le seigle et l'orge. Ces fibres, dans l'intestin, se mélangent avec l'eau et forment un gel. Elles régularisent le transit intestinal. On en trouve aussi dans certains fruits, comme les pommes et les fruits rouges. Et, en haut de la liste, si vous avez l'occasion d'en avoir, je vous le conseille : le fruit de la passion.

Le second conseil si vous souffrez de gaz intestinaux, c'est de limiter les fibres insolubles, celles qui ne se mélangent pas à l'eau dans l'intestin. Car ces fibres, en arrivant dans le côlon, sont digérées par les bactéries qui produisent des gaz. On trouve ces fibres insolubles notamment dans les produits céréaliers à base de blé complet, dans les légumineuses comme les lentilles, les pois chiches et les haricots. Autant d'aliments à limiter si vous souffrez de gaz intestinaux.

Les légumes de la famille des choux sont également à limiter : leurs fibres favorisent les gaz et le soufre qu'ils contiennent les rend malodorants. Une réserve importante : ce n'est pas du tout ou