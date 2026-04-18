 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Contre Bruxelles et l'immigration, l'extrême droite européenne fait front à Milan
information fournie par AFP 18/04/2026 à 19:38

Défilé organisé par les "Patriotes pour l'Europe", un groupe politique d'extrême droite du Parlement européen, le 18 avril 2026 à Milan ( AFP / PIERO CRUCIATTI )

Défilé organisé par les "Patriotes pour l'Europe", un groupe politique d'extrême droite du Parlement européen, le 18 avril 2026 à Milan ( AFP / PIERO CRUCIATTI )

Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées samedi à Milan pour un grand meeting auquel ont pris part plusieurs dirigeants d'extrême droite européens, qui ont défendu leurs positions communes sur la "remigration" et contre les règles communautaires.

Baptisée "Sans peur: en Europe, patrons chez nous", la manifestation organisée sur la place du Dôme par les "Patriotes pour l'Europe", un des groupes souverainistes du Parlement européen, a duré près de trois heures.

"Cher Viktor, tu as défendu les frontières et combattu les trafiquants d'êtres humains et les trafiquants d'armes. Continuons tous ensemble ce combat, de liberté et de légalité", a lancé au début de son intervention Matteo Salvini, secrétaire du parti italien d'extrême droite la Ligue (Lega), en référence à la défaite électorale du Premier ministre nationaliste hongrois Viktor Orban.

Face à une marée de drapeaux italiens et de la Ligue, le chef du parti d'extrême droite néerlandais Geert Wilders a déclaré: "Aujourd'hui, la tragédie que nous avions prédite est devenue une réalité: notre peuple, les habitants originels de l'Europe, a été frappé par un raz-de-marée d'immigration de masse, d'immigration illégale, principalement en provenance de pays islamiques".

Le public a scandé à de nombreuses reprises "remigration", ce terme qui implique une politique d'expulsion massive de personnes étrangères ou d'origine étrangère.

"Il faut lancer un sérieux processus de remigration", "comme a fait Donald Trump aux Etats-Unis", a également estimé Marco, un sympathisant de 33 ans venu de Vigevano, au sud de Milan. "Il n'y a pas d'assimilation, ils ne sont pas comme nous et ne veulent pas devenir comme nous", a ajouté auprès de l'AFP ce conseiller financier, parlant notamment des émigrés "nord-africains".

Le président Rassemblement National (RN) Jordan Bardella quitte un point presse en marge d'un meeting organisé par Les "Patriotes pour l'Europe", un groupe politique du Parlement européen, le 18 avril à Milan ( AFP / PIERO CRUCIATTI )

Le président Rassemblement National (RN) Jordan Bardella quitte un point presse en marge d'un meeting organisé par Les "Patriotes pour l'Europe", un groupe politique du Parlement européen, le 18 avril à Milan ( AFP / PIERO CRUCIATTI )

Le Français Jordan Bardella, président du Rassemblement national (RN), était la principale personnalité du meeting, en l'absence de représentants hongrois ou espagnols.

"Ici à Milan, je suis venu pour vous rassurer: notre victoire à la prochaine élection présidentielle est proche. Et nous nous préparons à dire adieu à Macron", a déclaré Jordan Bardella en italien.

"Le gouvernement italien est un gouvernement ami", "avec lequel j'espère nous aurons l'occasion de travailler demain", avait-il souligné lors d'un point presse avant la manifestation.

Des tracteurs garés sur la Piazza del Duomo à Milan lors d'un rassemblement organisé par les "Patriotes pour l'Europe", un groupe politique d'extrême droite du Parlement européen, le 18 avril 2026 ( AFP / PIERO CRUCIATTI )

Des tracteurs garés sur la Piazza del Duomo à Milan lors d'un rassemblement organisé par les "Patriotes pour l'Europe", un groupe politique d'extrême droite du Parlement européen, le 18 avril 2026 ( AFP / PIERO CRUCIATTI )

A quelques centaines de mètres du Dôme, une contre-manifestation organisée par plusieurs associations antifascistes a elle aussi réuni plusieurs milliers de personnes derrière une banderole "Milan est migrante" et des drapeaux palestiniens. Un important cordon policier séparait les deux camps.

"On ne va pas laisser de place aux fascistes", a souligné auprès de l'AFP Luca, un Milanais de 42 ans. "C'est juste un coup de Salvini pour revenir au premier plan", selon lui.

A Barcelone samedi, un rassemblement international de progressistes a réuni en parallèle le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez et les chefs d'Etats brésilien Lula et mexicain Claudia Sheinbaum, pour "protéger et renforcer" la démocratie.

- Suspension du Pacte de stabilité -

"A Bruxelles, il est temps d'arrêter et de suspendre ce monstre idéologique appelé +Green Deal+, qui n'a rien de vert. Un ensemble de règles, de contraintes et de taxes absurdes qui sont en train d'appauvrir les entreprises italiennes et européennes, au profit des entreprises chinoises et de la spéculation financière", a estimé à la tribune Matteo Salvini, vice-Premier ministre du gouvernement de coalition ultraconservateur de Giorgia Meloni.

Défilé organisé par les "Patriotes pour l'Europe", un groupe politique d'extrême droite du Parlement européen, le 18 avril 2026 à Milan ( AFP / PIERO CRUCIATTI )

Défilé organisé par les "Patriotes pour l'Europe", un groupe politique d'extrême droite du Parlement européen, le 18 avril 2026 à Milan ( AFP / PIERO CRUCIATTI )

Son parti d'extrême droite demande, comme le gouvernement italien, que la Commission européenne autorise les pays de l'Union à déroger aux règles sur les déficits pour aider leurs citoyens et entreprises à traverser la crise de l'énergie ouverte par la guerre en Iran.

Il faut "suspendre ces règles hors du monde que sont celles du pacte de stabilité, qui sont en train de bloquer notre économie", a martelé Matteo Salvini samedi.

Cette manifestation, la première pour l'extrême droite européenne depuis la défaite de Viktor Orban, doit aussi permettre à la Ligue, en perte constante de popularité, de se réaffirmer dans son fief lombard et en Italie.

Elle se fait notamment défier sur sa droite par le parti "Futur national" fondé par un de ses anciens membres, le général Roberto Vannacci.

"La Ligue perd des voix mais je n'arrive pas à comprendre si c'est la faute du premier secrétaire", Matteo Salvini, a commenté Carla Crippa, une ouvrière de 63 ans, après un selfie avec lui.

"Nous ne sommes pas racistes, sans immigrés nos tanneries fermeraient", a poursuivi la militante. "Nous voulons seulement que ceux qui se comportent mal, qui tuent, rentrent chez eux".

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

7 commentaires

  • 18 avril 18:01

    L OCCIDENT qui prône l égoïsme, le chacun pour soi n a aucune chance face à des pays qui instruisent en masse la population , des pays où l intérêt collectif prime sur l intérêt individuel... des pays nationalistes et fiers d eux même comme le fut la France il n y a pas si longtemps

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des partisans du mouvement houthi, soutenu par Téhéran, lors d'un rassemblement en soutien à l'Iran et au Liban, à Sanaa, le 17 avril 2026 ( AFP / Mohammed HUWAIS )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 19.04.2026 03:00 

    Voici les derniers développements en lien avec la guerre au Moyen-Orient, après le début d'un cessez-le-feu au Liban et la décision de l'Iran de verrouiller à nouveau le détroit d'Ormuz face au blocus américain. - Des "progrès" dans les négociations, mais de "nombreuses ... Lire la suite

  • Des Iraniennes se rassemblent à Téhéran, le 17 avril 2026 à Téhéran, en hommage aux femmes tuées pendant la guerre ( AFP / - )
    L'Iran verrouille de nouveau le détroit d'Ormuz, Trump refuse le "chantage"
    information fournie par AFP 19.04.2026 02:46 

    Après une brève réouverture, l'Iran a de nouveau fermé samedi le détroit d'Ormuz, déclarant que cette voie maritime stratégique ne serait pas rouverte tant que les États-Unis poursuivent leur blocus des ports iraniens, une tentative de "chantage" selon Donald Trump. ... Lire la suite

  • Le sergent-chef Florian Montorio, rattaché au 17e régiment du génie parachutiste de Montauban, dans le sud-ouest de la France, a été tué samedi dans le Sud du Liban, dans une embuscade contre des Casques bleus ( @Armee_Gouv (X account of France's Defence Ministry) / Handout )
    Liban: un Casque bleu français tué dans une embuscade attribuée au Hezbollah
    information fournie par AFP 18.04.2026 23:11 

    Un militaire français a été tué et trois autres soldats français blessés samedi, dans le sud du Liban, dans une embuscade contre des Casques bleus de la Finul attribuée au Hezbollah. "La Nation s'incline avec respect et adresse son soutien aux familles de nos soldats ... Lire la suite

  • Le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou et la secrétaire générale de la CGT Sophie Binet (R) à l'issue d'une réunion à Paris le 13 avril 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )
    Le ministre du Travail écarte l'idée d'un 8 mars férié
    information fournie par AFP 18.04.2026 22:22 

    Le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou écarte, dans une interview à la Tribune Dimanche, l'idée, portée par la CGT, d'instaurer un nouveau jour férié le 8 mars, journée internationale des droits des femmes. En plein débat sur la possibilité pour les boulangers ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank