C'est une façon plus légère de réagir à la crise diplomatique qui oppose la France à l'Australie. « Le contrat du siècle », qui concerne la vente de douze sous-marins français à Canberra, a été annulé et, depuis quelques jours, les réactions politiques pleuvent des deux côtés. Peut-être dans une volonté de dédramatiser la situation, un internaute parisien, caché derrière le pseudo BigFlo Parly, a mis en ligne une annonce étonnante cette semaine : un « lot de 12 sous-marins neufs (sous blister) », rapporte le site Actu Normandie. Et l'internaute de préciser dans l'offre : « Suite désistement, cède 12 sous-marins à prix cassé. Ils fonctionnent parfaitement. Remise en main propre uniquement. »

Le lot « en vente » pour 18 milliards d'euros

Dans son offre, le « vendeur » propose un prix alléchant (18 milliards d'euros) si on le compare avec le coût initial fixé à 56 milliards d'euros, relève le site d'information. Mais l'annonce semble avoir disparu de la plateforme, laissant entendre que le plaisantin a peut-être reçu une proposition qu'il ne pouvait pas se permettre de refuser... ou quelques plaintes !

Gérard Araud - L'Amérique nous a lâchés, revenons aux sources du gaullismeSur les réseaux sociaux, cette annonce humoristique a été vivement commentée, notamment par un journaliste du Figaro qui s'en amuse auprès de ses abonnés : « Viens de

