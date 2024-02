Contraception masculine : de plus en plus de Français recourent à la vasectomie

Une contraception masculine de moins en moins rare. Le nombre de vasectomies a été multiplié par quinze en seulement douze ans en France, révèle une étude publiée par les autorités de santé ce lundi 12 février.



Selon les données récoltées, cette méthode a fortement évolué entre 2010 et 2022, passant de 1 940 à 30 288 interventions chirurgicales. Cette dernière est considérée comme une contraception définitive, car elle consiste à bloquer les spermatozoïdes via une ligature des canaux.

Dans le même temps, le nombre de stérilisations féminines a été divisé par deux entre 2013 et 2022. Ainsi, depuis 2021, le nombre de vasectomies dépasse les stérilisations féminines. Une « première en France », souligne le rapport mené par l'Assurance maladie et l'Agence nationale de sécurité du médicament. « En 2022, trois stérilisations masculines ont été pratiquées pour deux stérilisations féminines », indiquent les autorités.

Contraception masculine : une pilule réduit « la fertilité masculine » Cette étude révèle également que les hommes ayant recours à la vasectomie sont de plus en plus jeunes, leur moyenne d'âge étant passée de 44 à 41 ans. Ils s'inscrivent également dans des milieux favorisés. « Les Pays de la Loire et la Bretagne sont les régions où les taux de pratique ont été les plus élevés sur les treize années