Construire ou "renaturer" : que faire des friches d'Île-de-France, terrain de chasse prisé des acteurs du foncier?

Industrielles, commerciales, agricoles... Que faire des milliers d'hectares de friches aux portes de Paris? A l'heure de tensions accrues en matière de logement, l'Institut Paris Région (IPR) a publié les résultats de son dernier Observatoire des friches franciliennes, selon lesquels ces terrains représentent environ 3.500 hectares, soit près de la moitié de la surface de la capitale. Espaces "abandonnés, désuets et qui ont perdu leur usage ou leur fonction, qui ne sont plus entretenus, qui semblent dégradés", les friches concentrent l'attention des acteurs de l'aménagement à mesure que le foncier disponible se raréfie, constate l'IPR, qui a lancé son propre observatoire en 2021.

Chiffres "stables"

Fin 2023, quelque 2.703 friches de plus de 100 m2 ont été recensées en Ile-de-France, dont plus de 800 à Paris et en petite couronne, selon l'Institut, qui s'appuie notamment sur les dépôts de permis de construire, les retours des collectivités pilotes et les partenaires du plan friches de la Région. La surface moyenne atteint 1,3 hectare et la surface maximale dépasse les 100 hectares. Les chiffres globaux sont "stables" avec toutefois un renouvellement "d'environ 10% par an" au cours des trois dernières années.

"Au total, près de 600 nouvelles friches sont apparues et autant ont disparu", souligne l'IPR, tandis que près de 800 hectares de friches ont été ou sont en cours de requalification. Au cours de la dernière année, les chercheurs ont observé "une requalification des friches logistiques et l'apparition de nouvelles friches industrielles". Par secteur, les friches sont d'abord liées à l'habitat et à l'industrie. Elles sont davantage présentes en Seine-et-Marne, dans les Yvelines, ainsi que dans le Val-d'Oise, la Seine-Saint-Denis et l'Essonne.

"Au regard de leurs caractéristiques (...) il peut aussi bien être préférable de privilégier des opérations de renouvellement urbain ou au contraire de les désimperméabiliser et de les renaturer afin de répondre à des enjeux environnementaux (...) de préserver celles qui se sont réensauvagées ou encore de les remettre en état des espaces agricoles", souligne l'étude.