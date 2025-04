Construction navale : l'axe Etats-Unis-Corée du Sud se renforce face au poids grandissant de la marine chinoise

Deux constructeurs navals ont scellé une alliance, dans l'optique d'augmenter leur cadence de production en matière de navires civils et militaires.

Le groupe de construction navale américain HII a signé un protocole d'accord avec le géant sud-coréen HD Hyundai Heavy Industries (HHI) pour chercher à accroître leur production de navires militaires et civils, alors que Washington veut faire face à la puissance maritime chinoise. "Deux des plus grands constructeurs navals mondiaux dans plusieurs classes de navires, ont signé aujourd'hui un protocole d'accord (MOU) pour explorer les opportunités de collaboration visant à accélérer la production de navires à l'appui de projets de construction navale de défense et commerciale", selon un communiqué de HII diffusé lundi 7 avril

Cet accord "reflète notre engagement à explorer toutes les possibilités d'accroître la capacité de construction navale américaine au service de la sécurité nationale", a déclaré le patron d'HII Brian Blanchette, cité dans le communiqué du groupe américain, leader du marché de la construction des navires de combat de surface aux Etats-Unis. Joo Wonho, directeur général de la division Naval and Special Ship de HHI a aussi souligné dans le communiqué distinct du groupe sud-coréen que l'objectif est de "contribuer au renforcement de la coopération bilatérale en matière de sécurité".

Trump promet de "ressusciter" le secteur

Les Etats-Unis font face à un double problème. Première puissance navale au monde, ils observent depuis des années la marine chinoise se développer à une vitesse vertigineuse. D'autre part, leur flotte civile et les chantiers navals américains sont sur le déclin. Donald Trump, qui semble conscient de l'importance cruciale des enjeux maritimes, souhaite y remédier. "Nous allons ressusciter la construction navale américaine, tant commerciale que militaire", a-t-il lancé au Congrès en mars. Il a aussi réussi à convaincre le géant français du transport maritime CMA-CGM d'investir 20 milliards de dollars aux Etats-Unis, notamment dans la construction navale et pour augmenter le nombre de ses navires sous pavillon américain.

La Corée du Sud, qui est géographiquement très proche de la Chine et bénéficie de la protection militaire américaine, est un pays qui dispose de puissants chantiers navals et HHI est un des leaders du secteur, avec une part du marché mondial d'environ 10%, d'après le communiqué de HII. C'est aussi un des pays particulièrement affectés par l'offensive commerciale lancée par Donald Trump contre ses partenaires commerciaux, notamment avec ses droits de douane sur l'acier et l'aluminium.

Les deux alliés resserrent leurs liens maritimes. Au mois de mars, un navire de transport militaire américain, le Wally Schirra, a achevé une opération de maintenance de sept mois dans un chantier naval sud-coréen, une première pour une maintenance aussi longue. "La capacité de la République de Corée à assurer la maintenance à grande échelle des navires de l'USNS (les navires de soutien de l'US Navy, ndlr) sur le théâtre indo-pacifique témoigne de la solidité du partenariat stratégique entre la République de Corée et les États-Unis", a déclaré à cette occasion le contre-amiral Neil Koprowski, commandant des forces navales américaines en Corée.