« Consterné », le Medef repart au combat

Changement de décor pour le Medef. Après avoir pendant quelques années organisé son université d'été sur le champêtre hippodrome de Longchamp, l'organisation patronale a investi Roland-Garros pour la Rencontre des entrepreneurs de France (REF) 2025… C'est donc, en toute logique sur les notes du tube rock « The Final Countdown », la chanson du groupe Europe devenue un incontournable de la playlist des stades, qu'a fait son entrée Patrick Martin, le président du Medef, pour l'ouverture du grand raout patronal ce mercredi 27 août.

« C'est le symbole d'une grande ambition, notre ambition, celle de gagner ensemble ce jeu décisif ! » a-t-il déclamé, filant jusqu'au bout la métaphore sportive.

La rentrée est en effet mouvementée pour l'organisation patronale, comme pour le reste de la France, deux jours après l'annonce surprise par François Bayrou d'un vote de confiance qui pourrait plonger le pays dans une incertitude politique encore plus grande que celles des derniers mois… « La réalité, c'est que notre situation est très préoccupante. Elle est même aujourd'hui critique dans certains secteurs, le bâtiment, la chimie, la sidérurgie, le commerce non alimentaire et son amont industriel, les vins et spiritueux, l'intérim, ou encore l'hôtellerie-restauration et j'en passe ! » a alerté Patrick Martin.

Une inquiétude manifeste dans les