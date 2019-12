Conservatoire national de musique : une nomination qui inquiète

Mercredi 4 décembre, à l'issue du conseil des ministres, le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSM) connaîtra officiellement le nom de sa nouvelle directrice. D'après La lettre du musicien, il s'agira d'Émilie Delorme, actuellement directrice de l'Académie du festival d'Aix-en-Provence. Elle sera la première femme à prendre la direction de cette institution qui forme l'élite musicale française depuis sa fondation en 1795. Si toutes les nominations suscitent leur lot d'inquiétudes et de déceptions, celle-ci agite particulièrement le milieu musical. « Le Conservatoire national de Paris échappait jusqu'ici à la novlangue des sciences de l'éducation, aux quotas paritaires, ou encore aux obsessions de représentation de la diversité sur fond de repentance coloniale? Car nous pensions qu'il suffisait de se concentrer sur l'excellence et le mérite ! » souligne un enseignant, opposé à cette nomination. La directrice annoncée n'a jamais caché ses sympathies pour une idéologie décoloniale très ancrée à gauche, notamment à l'égard du collectif Décoloniser les arts dont elle a partagé plusieurs publications sur Facebook. Cette association, qui entend combattre l'idée d'un racisme structurel pérennisé par les institutions, s'illustre régulièrement par ses prises de position tranchées et un vocabulaire identitaire obsédé par la race. « Les Blancs doivent apprendre à renoncer à leurs privilèges »,...