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Conforama épinglé par la Répression des fraudes pour pratiques commerciales trompeuses
information fournie par Boursorama avec AFP 08/09/2026 à 16:33
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( AFP / DENIS CHARLET )

( AFP / DENIS CHARLET )

La Répression des fraudes a indiqué mardi avoir enjoint l'enseigne d'ameublement et d'électroménager Conforama France de "cesser les pratiques commerciales trompeuses sur le caractère promotionnel de ses prix".

"Le site internet conforama.fr exploité par cette société a fait l'objet d'investigations qui ont mis en évidence des pratiques commerciales trompeuses sur le caractère promotionnel des prix", indique dans un communiqué la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

La direction départementale de la protection des populations de la Seine-et-Marne (DDPP 77) - département dans lequel est situé le siège de Conforama France - a "enjoint la société de cesser les pratiques commerciales trompeuses sur le caractère promotionnel du prix, consistant à afficher des prix de référence (prix barrés) non conformes aux exigences de la réglementation".

"Cette pratique, (...) qui induit le consommateur en erreur sur le prix de référence (avant promotion) ou la nature et l'étendu de l'avantage, est interdite", est-il précisé.

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