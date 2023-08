Conflits d'intérêts : Bruno Le Maire ne s'occupera plus des sujets liés à Aéroports de Paris

C'est la Première ministre qui va prendre en charge les dossiers concernés.

Bruno Le Maire à Pékin, en Chine, le 29 juillet 2023. ( AFP / PEDRO PARDO )

Sa sœur s'étant mariée au PDG du groupe aéroportuaire Augustin de Romanet, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, va se déporter des sujets liés à ADP, ont indiqué plusieurs sources à l' AFP , lundi 7 août.

Ce déport est "la procédure habituelle dès lors que vont exister des liens de famille entre le ministre et Monsieur de Romanet", ont indiqué Bercy et ADP à l' AFP .

"Le ministre de l'Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ne connaît pas des actes de toute nature relatifs au groupe ADP" et "les attributions correspondantes sont exercées par la Première ministre", est-il précisé dans un décret publié au Journal officiel samedi.

25 aéroports dans le monde

Selon un message publié sur Twitter (rebaptisé X) par le journaliste de Politico Paul de Villepin, ce déport est lié au mariage entre Sibylle, la sœur de Bruno Le Maire, et Augustin de Romanet.

Lors de son premier quinquennat, Emmanuel Macron avait décidé de privatiser le groupe Aéroports de Paris (détenu à 50,6% par l'État français), avant que l'opération ne soit ajournée suite à la crise du Covid.

ADP gère au total 25 aéroports dans le monde, directement ou via des filiales, notamment les deux grandes plateformes parisiennes Orly et Roissy-Charles-de-Gaulle. Sorti du rouge il y a un an après le plongeon dû à la crise sanitaire, ADP a dégagé en 2022 un bénéfice net (part du groupe) de 516 millions d'euros, retrouvant 80,9% de ses passagers de 2019.