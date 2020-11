Confinement : Bercy augmente (encore) son chèque pour les entreprises fermées

C'est un soulagement pour les petits commerces non alimentaires. Ils vont pouvoir rouvrir à partir de samedi 28 novembre, a annoncé Emmanuel Macron dans son intervention télévisée de mardi soir. Mais ils ne devraient pas non plus se réjouir pour autant, car la jauge de clientèle maximale va être augmentée à 8m2 par client, ce qui devrait limiter leur volume d'activité. Le gouvernement prévoit donc de continuer à les aider. « En décembre, ceux qui perdraient plus de 50 % de chiffre d'affaires pourront toucher une indemnisation plafonnée à 1 500 euros », explique Bercy.

Les restaurants et les bars, eux, ne pourront pas rouvrir avant le 20 janvier, au plus tôt. Le gouvernement va donc encore faire évoluer le fonds de solidarité qui sera maintenu aussi longtemps qu'ils ne pourront pas accueillir de clientèle. Il bénéficiera à partir de décembre à toutes les entreprises qui resteront fermées administrativement, et ce, quelle que soit leur taille, alors qu'il était jusqu'à présent réservé à celles de moins de 50 salariés.

Les entreprises concernées pourront toujours demander l'aide défiscalisée jusqu'à 10 000 euros par mois pour compenser leur perte de chiffre d'affaires, comme jusqu'à présent (y compris les secteurs du tourisme non formellement fermés, mais très impactés, comme les hôtels), mais pourront aussi

