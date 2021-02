Confinement à Paris : la Mairie nuance son propos

De la proposition à la simple « hypothèse ». Face à la progression de l'épidémie de coronavirus, la Mairie de Paris annonçait jeudi, via le premier adjoint Emmanuel Grégoire, qu'elle comptait proposer au gouvernement un confinement de 3 semaines dans la capitale afin « d'avoir la perspective de tout rouvrir » à son issue, y compris les bars, les restaurants et les lieux culturels. « On ne peut pas s'imposer de vivre dans une semi-prison pendant des mois. Il faut maintenant prendre des décisions courageuses », a déclaré l'adjoint de la maire PS Anne Hidalgo après l'annonce par le Premier ministre Jean Castex de la mise « sous surveillance renforcée » de Paris, comme 19 autres départements.

Mais une douzaine d'heures plus tard, lors d'une conférence de presse, Emmanuel Grégoire a légèrement atténué les annonces de la veille. « Nous ne proposons pas de mettre en œuvre un confinement à Paris, mais nous pensons que la politique des demi-mesures avec des résultats très contestables est une forme de fin de cycle. » Et d'ajouter : « Ça n'a jamais été une proposition, je vous le redis, c'est une hypothèse. »

La Mairie affirme néanmoins son opposition aux mesures prises dans les Alpes-Maritimes, à savoir un confinement le week-end, actuellement à l'étude pour l'Île-de-France. « Nous avons une grande réticence sur cette mesure qui nous semble

