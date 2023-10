Conférence sociale : « Indexer les salaires sur l’inflation serait suicidaire »

À l'heure où l'inflation continue de peser sur le portefeuille des ménages, le gouvernement va réunir, lundi 16 octobre, patronat et syndicats pour une conférence sociale sur les salaires. Une question s'annonce déjà cruciale au cœur des débats : comment augmenter les bas salaires ?

Marc Ferracci, député Renaissance et économiste, mais aussi coauteur avec Jérôme Guedj (PS) d'un récent rapport sur les exonérations de charges, évoque différentes pistes.

Le Point : Les « bas salaires » seront au cœur de la conférence sociale du 16 octobre. Quel est le diagnostic posé ?

Marc Ferracci : Le problème, c'est que beaucoup de gens passent une partie de leur carrière professionnelle au smic ou alors ne s'en éloignent que modérément. C'est bien entendu multifactoriel, mais on peut partir d'un constat : nous sommes l'un des pays où le smic est le plus haut (62 % du salaire médian). En Allemagne, c'est environ dix points de moins. La France est le seul pays où le smic est indexé à la fois sur les prix et les salaires. En période de forte inflation, comme en ce moment, la forte progression du smic a donc tendance à tasser les grilles salariales, car les salaires au-dessus n'augmentent pas d'autant…

