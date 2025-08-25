 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Budget: Hollande hostile "à une censure immédiate" de Bayrou s'il négocie la répartition des efforts
information fournie par AFP 25/08/2025 à 10:02

Le député François Hollande assiste à une session de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale à Paris, le 3 juin 2025 ( AFP / Thomas SAMSON )

Le député François Hollande assiste à une session de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale à Paris, le 3 juin 2025 ( AFP / Thomas SAMSON )

François Hollande ne veut pas de "censure immédiate" du gouvernement Bayrou si celui-ci ouvre une négociation sur le budget dans laquelle le socialiste demande à revoir sensiblement la répartition des efforts demandés entre dépenses et recettes.

Alors que les Insoumis entendent déposer une motion de censure dès la reprise des travaux parlementaires la semaine du 22 septembre, François Hollande a admis lundi sur France Inter "ne pas voir comment il serait possible de dire dialoguons, si cette proposition est faite, et censurons en même temps".

"Je ne dis pas que la censure n'est pas à un moment envisageable, elle est aujourd'hui probable, mais s'il doit y avoir un dialogue, il faut qu'il soit poursuivi jusqu'au bout" de la discussion budgétaire à l'automne, a déclaré l'ancien président socialiste.

Le député de Corrèze, qui "ne pense pas que ce soit bon pour le pays qu'il y ait un chaos", ne "peut pas imaginer que ce sera le même texte dans un ou deux mois".

Pour éviter la censure, François Hollande demande à François Bayrou, qui tient une conférence de presse de rentrée lundi après-midi, de revoir fortement la répartition des 43,8 milliards d'économies demandées.

"Ce serait mieux si c'était effectivement 22 milliards en matière de dépenses, 22 milliards du côté de la recette" en regardant vers les plus favorisés, a-t-il suggéré.

"S'il n'y a pas de rectifications sur le plan de la fiscalité du patrimoine, si les entreprises ne sont pas mises à contribution (...) alors oui, je ne vois pas comment il peut échapper à ce résultat (la censure)", a-t-il jugé,

Alors que le PS s'est dit prêt à "accompagner" les appels au blocage du pays le 10 septembre, nés sur les réseaux sociaux, François Hollande se veut prudent car "il faut avoir un débouché, l'idée de blocage n'est pas suffisante".

"Quand je ne connais pas les initiateurs et la direction d'un mouvement, quand je ne maîtrise pas les revendications, je regarde", a-t-il averti.

Quant à la récupération de ce mouvement par Jean-Luc Mélenchon, il estime que ce n'est pas "à un responsable politique de décréter la grève générale".

"Je crois à la démocratie politique et à la démocratie sociale. C'est aux organisations syndicales de fixer les mouvements, les revendications et même les dates de mobilisation", a-t-il jugé.

Budget France
Budget 2026
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

9 commentaires

  • 11:13

    Hollande un traitre mondialiste , pro Macron, pro EU, pro toutes ces mesures d austérité ! Hollande l impopulaire ... Comme si que sa voix était importante ... A mettre dans la même gamelle que le Bayrou et Macron.

    Des traitres !

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank