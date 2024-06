Concurrence déloyale : la compagnie ferroviaire publique espagnole va porter plainte à Bruxelles contre Ouigo

La politique tarifaire de Ouigo, serait impossible sans le soutien financier de l'État français, selon le ministre des Transports espagnol.

( AFP / GABRIEL BOUYS )

La compagnie publique espagnole Renfe accuse la filiale de la SNCF Ouigo de concurrenc déloyale sur le marché ferroviaire en Espagne et va porter plainte devant la Commission européenne, a annoncé jeudi 27 juin le ministre des Transports Óscar Puente.

Óscar Puente, qui accuse depuis des mois Ouigo de vendre à perte ses billets afin d'accroître sa part de marché en Espagne, avait indiqué en avril envisager une plainte contre le groupe français devant l'autorité de la concurrence espagnole (CNMC). Interrogé jeudi sur la radio Onda Cero , il a précisé que ce recours serait finalement engagé devant "la Commission européenne", et non devant la CNMC. "Renfe s'en occupe, Renfe travaille dessus", a-t-il ajouté.

Cette plainte visera " des pratiques allant à l'encontre" des règles fixées pour "la libéralisation" du marché ferroviaire espagnol, a précisé le ministre. "Nous voulons que la Commission européenne se prononce" sur le sujet, a-t-il insisté.

Soutien financier de l'État français

Óscar Puente, un socialiste proche du Premier ministre Pedro Sánchez, a mis en cause à plusieurs reprises la politique tarifaire de Ouigo, qui serait impossible selon lui sans le soutien financier de l'État français, la SNCF étant une entreprise publique.

"La concurrence doit être loyale et permettre aux trois compagnies" exerçant en Espagne (Renfe, Ouigo et Iryo, filiale du groupe public italien Trenitalia) "de faire des bénéfices ou, à tout le moins, de ne pas subir de pertes", avait-il assuré en avril.

Ouigo s'est lancée en mai 2021 sur le réseau à grande vitesse espagnol , où elle propose notamment des liaisons entre Madrid et Barcelone, et Madrid et Valence, avec des premiers prix à neuf euros. Son arrivée a entraîné une forte baisse des prix du train, jusqu'alors assez élevés en Espagne, en poussant notamment la Renfe à diversifier son offre, avec sa propre marque "low cost", baptisée Avlo.

Selon la CNMC, l'ouverture à la concurrence en Espagne a ainsi entraîné une forte augmentation du nombre de voyageurs l'an dernier, allant de 20% à 50% selon les lignes concernées, pour une baisse de prix de l'ordre de 40% en moyenne.