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Concert de Barbara Butch interrompu: Bompard (LFI) comprend les "protestations pacifiques"
information fournie par AFP 20/07/2026 à 09:50

Le coordinateur de La France insoumise Manuel Bompard, à Paris, le 11 juin 2026 ( AFP / Behrouz MEHRI )

Le coordinateur de La France insoumise Manuel Bompard, à Paris, le 11 juin 2026 ( AFP / Behrouz MEHRI )

Manuel Bompard a assuré lundi comprendre "des protestations pacifiques" contre la "prise de position politique" de la DJ Barbara Butch dont le concert a été interrompu samedi à Grenoble par des militants propalestiniens dans le cadre d'un boycott soutenu par LFI.

La musicienne "a été la cible d'une agression intolérable en plein spectacle", avait réagi dimanche la municipalité de Grenoble, organisatrice de l'événement.

Elle a évoqué des "jets de bouteilles en verre" et autres projectiles "visant délibérément la scène", des "insultes" et affirmé que des installations électriques avaient aussi été sabotées.

Sur les réseaux sociaux, des vidéos ont montré des personnes agitant des drapeaux de la Palestine, brandissant des doigts d'honneur et faisant retentir des sifflets alors que l'artiste est sur scène.

En cause, la signature d'une tribune soutenant la loi Yadan sur l'antisémitisme, très critiquée et depuis retirée, ses opposants y voyant un risque pour la liberté d'expression et un possible amalgame dangereux entre les Français juifs et Israël.

"C'est une prise de position politique d'appuyer et de soutenir une loi dont (...) le titre ne représente pas le contenu de la loi", a estimé Manuel Bompard sur franceinfo.

"S'il y a eu des insultes, elles sont absolument inacceptables", a-t-il insisté, rappelant que cette figure des nuits parisiennes LGBTQ+ avait été ciblée par "une campagne de cyberharcèlement avec des insultes grossophobes, homophobes" après sa participation à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris en 2024.

Mais, a-t-il ajouté, "ça n'enlève rien au fait qu'elle a décidé de prendre une position politique et que je peux comprendre que cette position politique puisse générer une protestation, à partir du moment où cette protestation est pacifique".

Selon le bras droit de Jean-Luc Mélenchon, ce sont "les autorités" qui "ont pris une décision d'interrompre ce concert", pas les manifestants.

Interrogé sur la prise de position de l'antenne grenobloise de LFI en faveur d'un boycott de l'événement, il a argué que "le débat sur le boycott des événements culturels" était "un vieux débat en France".

Sur X, le patron des socialistes Olivier Faure a au contraire estimé que "LFI ne sert pas la cause palestinienne". "Ces méthodes n'aident en rien les Palestiniens et desservent les militants sincères", a-t-il expliqué, clamant sa "solidarité avec Barbara Butch".

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2 commentaires

  • 10:11

    Parce qu'il est censé (!!!?) comprendre quoi dque ce soit sinon son dogme????

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