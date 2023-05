Comprendre la crise du logement en cinq chiffres

Les précieuses recommandations du Conseil national de la refondation Logement attendront… Avançant des problèmes d'agenda, l'Élysée a repoussé la publication du travail de ce groupe qui planche depuis novembre 2022 sur la crise du logement en France et les moyens d'y faire face. La profession s'est agacée de ce report : il y aurait urgence à prendre des mesures pour relancer le secteur, qui peine.

Emmanuel Macron, interrogé par Challenges , a déjà évoqué quelques pistes, mais encore aucun plan à l'horizon, ni même de date. Pas assez de logements sociaux malgré des investissements publics massifs, logements trop chers, taux d'intérêt qui augmentent et pouvoir d'achat des ménages qui fond, prix des matériaux en pleine flambée : les points de friction sont multiples. Le Point fait le tour de la situation en cinq chiffres.

Cet effet positif que cache la remontée des taux d'intérêt

370 000 logements construits en 2022

Le secteur du logement neuf est très dynamique en France, dopé par des taux d'intérêt très bas jusqu'à récemment et des incitations publiques à acheter neuf, comme le crédit d'impôt du dispositif Pinel par exemple. Le nombre de logements a presque doublé en quarante ans. Ce chiffre a globalement augmenté plus vite que la population, mais beaucoup de logements ne sont pas en adéquation avec la demande : trop chers ou mal placés notamment. Le logement intermédiaire manque et les

