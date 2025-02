Compétitivité: le Medef juge "insuffisantes" les annonces de la Commission européenne

Le président du Medef, Patrick Martin, à Rabat, le 29 octobre 2024 ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Les annonces faites mercredi par la Commission européenne pour alléger les obligations des entreprises en matière sociétale et climatique "sont insuffisantes pour rétablir notre compétitivité", a estimé sur X le vice-président de l'organisation patronale Medef.

"Nous devons aller beaucoup plus loin, plus vite. Nous prenons acte des premiers pas. Le Medef continuera à porter ses propositions pour faire réussir l'Europe", écrit Fabrice Le Saché, chargé de l'Europe au sein du Medef.

"Après les rapports Letta et Draghi — soulignant l'attention sur le risque de perte de compétitivité de l'UE, NDLR — après avoir entendu de tous les dirigeants européens que la compétitivité était une urgence, on s'attendait à un signal beaucoup plus puissant, dans un contexte international où les États-Unis ont accéléré, où les surcapacités chinoises sont un défi concurrentiel difficile", a estimé ensuite M. Le Saché auprès de l'AFP.

"On demandait le retrait de la CS3D", la directive sur le devoir de vigilance, "et on a seulement des modifications, donc des modifications d'un mauvais texte", a détaillé le vice-président du Medef.

Concernant la directive CSRD (harmonisation de la publication de données socio-environnementales), "certes, on divise par cinq le nombre d'entreprises concernées et par deux le nombre de points d'information [requis] mais on a encore beaucoup trop d'entreprises qui vont devoir faire face à une usine à gaz".

"Sur le MACF (Mécanisme d'ajustement carbone aux frontières), on a 90% des entreprises apparemment qui sortent du champ, mais ça ne règle pas fondamentalement le problème de compétitivité".

M. Le Saché voit cependant un point positif concernant la position affichée par la Commission sur le nucléaire, énergie en faveur de laquelle il a pris ce mois-ci la tête d'une Alliance réunissant 19 patronats européens, dont cinq en position d'observateurs.

"La neutralité technologique — consistant à ne pas privilégier une technologie plutôt qu'une autre dans l'objectif de décarbonation, NDLR — semble plus ou moins consacrée, c'est quand même satisfaisant": "que le mot +nucléaire+ ne soit plus tabou dans le langage bruxellois nous semble aussi aller dans le bon sens", a-t-il dit.

Le Medef est très actif sur les combats économiques européens depuis l'arrivée de son président Patrick Martin en 2023. La semaine dernière, il a inauguré une nouvelle "maison des Entreprises de France" à Bruxelles. "Nous allons retourner au combat dès les prochains jours pour continuer à porter nos demandes", a conclu M. Le Saché.