"Communiste et donc partageur" : Fabien Roussel ironise sur la sortie d'Olivier Faure sur "le sauciflard et l'apéro"

Fabien Roussel et Olivier Faure à Brétigny-sur-Orge, le 10 septembre 2022. ( AFP / THOMAS SAMSON )

En janvier 2022, le député du Nord et secrétaire national du Parti communiste, Fabien Roussel, avait fait vivement réagir en estimant qu'"un bon vin, une bonne viande, un bon fromage, pour moi, c’est la gastronomie française".

"Le sauciflard, l'apéro, c'est aussi notre culture." La petite phrase du premier secrétaire du PS Olivier Faure, en visite au Salon de l'Agriculture, a fait réagir le député du Nord et secrétaire national du Parti communiste, Fabien Roussel.

"Communiste et donc partageur, je ne demande pas de droits d’auteur", a ironisé sur X celui qui avait fait polémique deux ans plus tôt en assurant qu'"un bon vin, une bonne viande, un bon fromage, pour moi, c’est la gastronomie française", certains de ses rivaux à gauche l'accusant notamment de banaliser l'alcool ou encore d'exclure dans cette définition les végétariens ou les musulmans.

"On défend aussi une façon de vivre"

Durant sa visite, Olivier Faure s'est défendu de diriger un parti uniquement tourné vers les villes, estimant que les élus du PS "connaissaient parfaitement nos territoires." "Je ne vais pas faire dans la démagogie ou dans une forme de caricature, mais on défend aussi une façon de vivre." Selon lui, la "légende" qui voudrait que le PS soit un parti d'urbains a été "entretenue pendant longtemps, car nous avions des parlementaires qui étaient issus des grandes métropoles." Mais "depuis un certain temps, nous avons essentiellement des gens qui viennent du monde rural ou du monde périurbain", "des élus qui connaissent parfaitement nos territoires", a-t-il estimé.

Pour les élections européennes, pour lesquelles le PS et le parti de Raphaël Glucksmann, Place Publique, vont constituer une liste commune, Olivier Faure regrette que le monde médiatique n'en "retienne qu'un match entre, d'un côté, Bardella, (tête de liste RN) et d'un autre côté, Macron." "Mais qui a voté la PAC ?", la Politique agricole commune européenne, au coeur de la colère des agriculteurs qui en demandent une révision, "Bardella comme Attal, et ses représentants." "Nous, nous avons refusé de la voter, parce qu'on savait bien qu'elle conduirait à des distorsions gigantesques dans le monde paysan, et qu'elle profiterait essentiellement aux très gros", estime le premier secrétaire du PS.