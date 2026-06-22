Communiqué de la Fed à la suite du décès d'Alan Greenspan

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Pour consulter le communiqué complet de la Réserve fédérale concernant le décès, lundi, de l'ancien président Alan Greenspan , veuillez vous rendre sur: https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/other20260622a.htm
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