Commission européenne : Ursula von der Leyen va attribuer une vice-présidence à l'Italien d'extrême droite Fitto, selonDie Welt

Raffaele Fitto à Rome, en Italie, le 24 juin 2024. ( AFP / TIZIANA FABI )

Pour la première fois, un vice-président de la Commission européenne sera membre d'un parti populiste d'extrême droite : la présidente Ursula von der Leyen va confier la vice-présidence exécutive en charge de l'Économie au candidat proposé par la dirigeante italienne Giorgia Meloni, Raffaele Fitto, rapporte le quotidien allemand Die Welt mardi 3 septembre.

Le média, qui affirme citer des diplomates européens et des sources informées au sein de la Commission, indique aussi que le commissaire européen au Numérique et candidat français Thierry Breton doit être désigné vice-président exécutif en charge de l'Industrie et de l'Autonomie stratégique.

Raffaele Fitto, actuel ministre italien des Affaires européennes du gouvernement Meloni, sera le premier membre d'un parti populiste d'extrême droite à devenir vice-président exécutif de la Commission, affirme Die Welt . Ancien eurodéputé et coprésident du Groupe des conservateurs et réformistes européens au Parlement européen, Raffaele Fitto est un fidèle de Giorgia Meloni, dont il a rejoint la formation, Frères d'Italie, après avoir été un temps l'étoile montante de Forza Italia , le parti conservateur de l'ex-chef du gouvernement et milliardaire Silvio Berlusconi.

Kaja Kallas à la diplomatie

D'après Die Welt , Ursula von der Leyen, réélue en juillet, va nommer en tant qu'autres vice-présidents exécutifs le Letton Valdis Dombrovskis (Elargissement et Reconstruction de l'Ukraine) et l'Espagnole Teresa Ribera Rodriguez (Transition). Le média allemand ajoute que le nouveau commissaire européen à l'Énergie doit être le ministre de l'Industrie tchèque Jozef Sikela. L'ex-Première ministre de l'Estonie, Kaja Kallas, a pour sa part été choisie comme cheffe de la diplomatie de l'UE fin juin.

Deux commissaires européens travailleront par ailleurs directement en lien avec Ursula von der Leyen, explique Die Welt, selon qui la présidente souhaite faire des questions de dérégulation l'un des grands thèmes de son mandat. Le Slovaque Maros Sefcovic sera responsable de la diminution de la bureaucratie et des questions inter-institutionnelles, quand le Polonais Piotr Serafin sera chargé des questions budgétaires, d'après le quotidien.