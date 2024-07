Commerce: à Paris, la météo "a gâché" le printemps et les soldes, selon la CCI

Pour plus de la moitié des commerces d'habillement de la capitale, les soldes d'été, qui s'achèvent mardi, ont généré seulement 10% de chiffre d'affaires de plus qu'un mois normal, alors que la météo "a gâché" la période, selon un sondage publié mardi.

( AFP / DIMITAR DILKOFF )

"La météo fraîche et pluvieuse du printemps et du début de l'été a pesé sur les ventes des commerces d'habillement, aussi bien durant la saison que pendant les soldes", du 26 juin au 23 juillet, estime la Chambre de commerce de d'industrie de Paris Île-de-France dans un communiqué.

Conséquence de ce temps: "vêtements légers et chaussures ouvertes n'ont pas trouvé preneur."

La traditionnelle période d'offres commerciales s'était ouverte sur fond d'incertitudes politiques et en fin d'un mois de juin à la météo maussade, avec 20% de pluie en plus dans l'Hexagone comparé aux normales.

Selon l'étude de la CCI auprès de 300 commerçants du secteur, 25% des commerçants n'ont enregistré aucun surplus de chiffre d'affaires comparé à un mois habituel. Pour 35%, la hausse est de 10%.

"Pour 51% des commerçants, ce résultat n’est pas satisfaisant", relève la CCI, ajoutant que "50% des commerçants indiquent que ce résultat est inférieur à celui de l'été dernier".

Le panier moyen des soldes "est en baisse par rapport à l'été dernier pour 52% des commerçants", ajoute la Chambre.

La météo a d'ailleurs pesé sur tout le printemps: pour 59% des commerçants, la saison avant les soldes n'a été "pas du tout" ou "plutôt pas satisfaisante".

Pour 80% des commerçants, "la météo a eu un impact négatif sur leur activité", et 73% jugent que l'inflation a pesé sur la saison.

En ce qui concerne l'avenir, 74% des commerçants se disent "optimistes pour la saison prochaine" et "31% espèrent un impact positif" des Jeux olympiques, qui débutent officiellement vendredi, sur leur activité - tandis que 27% craignent un impact négatif et 32% n'attendent aucun impact.

Un cinquième des commerçants dit craindre des difficultés logistiques en raison des JO.

Le sondage a été réalisé entre le 8 et le 12 juillet pour la CCI et le Centre régional d'observation du commerce, de l'industrie et des services d'Ile-de-France (CROCIS) auprès de commerçants sélectionnés "selon une répartition par secteur d'activité et arrondissement".