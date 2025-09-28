 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Comment sauver la Sécu : le programme de la soirée des Hôpitaux du « Point »
information fournie par Le Point 28/09/2025 à 16:42

La Soirée des Hôpitaux 2025 aura lieu mardi 30 septembre, Hôtel de l'industrie, 4, place Saint-Germain-des-Prés, Paris 6e. Elle sera à suivre en direct sur LePoint.fr.

18 heures – 18 h 20 - Ouverture

Sauver la Sécu avec l'hôpital public et une loi de programmation
Arnaud Robinet, président de la Fédération hospitalière de France.

Peut-on encore sauver la Sécu et (surtout) comment ? 18 h 20 - 19 h 05 - Table ronde

Peut-on encore sauver la Sécu et – surtout – comment ?
Marguerite Cazeneuve, spécialiste française des affaires sociales, de la santé et des retraites. Elle a été conseillère d'Emmanuel Macron et est actuellement directrice générale déléguée de l'Assurance maladie.
Nicolas Revel, directeur général de l'AP-HP.

19 h 05 - 19 h 35 - Réactions et apports de points de vue

Ce qu'en pensent les soignants : par Matthieu Durand , chirurgien urologue et chef de service au CHU de Nice, mais aussi fondateur de What's up Doc.
Ce qu'en pense un vétéran de la santé publique et privée : par Dominique Pon, directeur général de La Poste Santé & Autonomie.
Pourquoi le modèle de la Fehap est l'une des solutions à la crise que traverse l'hôpital en France : par Charles Guépratte,

... Source LePoint.fr

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank