Comment sauver la Sécu : le programme de la soirée des Hôpitaux du « Point »

La Soirée des Hôpitaux 2025 aura lieu mardi 30 septembre, Hôtel de l'industrie, 4, place Saint-Germain-des-Prés, Paris 6e. Elle sera à suivre en direct sur LePoint.fr.

Sauver la Sécu avec l'hôpital public et une loi de programmation

Arnaud Robinet, président de la Fédération hospitalière de France.

Peut-on encore sauver la Sécu et – surtout – comment ?

Marguerite Cazeneuve, spécialiste française des affaires sociales, de la santé et des retraites. Elle a été conseillère d'Emmanuel Macron et est actuellement directrice générale déléguée de l'Assurance maladie.

Nicolas Revel, directeur général de l'AP-HP.

Ce qu'en pensent les soignants : par Matthieu Durand , chirurgien urologue et chef de service au CHU de Nice, mais aussi fondateur de What's up Doc.

Ce qu'en pense un vétéran de la santé publique et privée : par Dominique Pon, directeur général de La Poste Santé & Autonomie.

Pourquoi le modèle de la Fehap est l'une des solutions à la crise que traverse l'hôpital en France : par Charles Guépratte,