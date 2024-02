Comment Renault fabrique à Douai une R5 électrique à 25 000 euros

Il pleut dehors en cette matinée de janvier, mais une excitation collective anime toute l'usine Renault de Douai (Hauts-de-France), qui appartient au pôle ElectriCity du constructeur. Sur la ligne de montage, un joyeux attroupement d'une dizaine d'opérateurs entoure l'une des premières R5 cru 2024 qui chemine. Mains sous le capot et dans le coffre de la caisse métallique, les ouvriers apprennent la manière d'assembler les différentes pièces. On la touche, on la regarde, mais il est interdit de la prendre en photo. « Quel plaisir de travailler sur cette voiture mythique qui revit ! Elle a vraiment une belle bouille ! » s'enthousiasme Maxime Leclercq, un grand gaillard qui supervise l'industrialisation du véhicule. L'usine de Douai, qui a ouvert en 1974 en produisant justement des R5, a été complètement reconfigurée en un an.

Renault, qui vise les 400 000 véhicules électriques en 2025, a investi plus de 500 millions d'euros pour transformer les ateliers et les lignes qui accueillent déjà les Mégane et Scenic électriques. Ils ne produisent plus de véhicules à moteur thermique depuis mai 2023. Le 10 novembre 2023, la première R5 électrique a fait son apparition sur les lignes. On la fabrique surtout de nuit pour roder les équipes et la nouvelle plateforme commune entre Renault et Nissan pour les citadines électriques, la CMF-B-EV, différente de celle utilisée pour leurs voitures électriques familiales, telle la Megane