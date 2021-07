Comment obtenir son pass sanitaire et son pass sanitaire européen ?

Dès le mercredi 21 juillet, l'accès à l'ensemble des lieux de loisirs et de culture (musées, cinémas, salles de spectacle, etc.) sera soumis à la présentation d'un pass sanitaire. Celui-ci consiste en la présentation papier ou numérique (via l'application TousAntiCovid) d'une preuve de schéma vaccinal complet, d'une guérison du Covid-19 depuis moins de six mois ou d'un test négatif de moins de 48 heures (72 heures pour le contrôle aux frontières).

Début août, il sera étendu aux cafés, restaurants, centres commerciaux, hôpitaux, maisons de retraite, établissements médico-sociaux, voyages en avion, train et car pour les trajets de longue distance. Le pass sanitaire délivré en France est conforme au pass sanitaire européen, pour voyager. Pour obtenir son pass sanitaire et son pass sanitaire européen, plusieurs façons de faire.

Le pass sanitaire pour les personnes vaccinées

Pour les personnes vaccinées, le document remis après la deuxième dose constitue la preuve de vaccination. Après une période variable selon les vaccins (1 semaine pour Pfizer et Moderna), ce document papier sera un pass sanitaire valide. Sur ce même document se trouve un QR code qui peut être scanné dans l'application TousAntiCovid pour la version numérique. Il s'affichera ensuite dans l'onglet « Carnet » puis « Mes certificats ». Un mode « frontière » est activable avec les informations en anglais pour les

