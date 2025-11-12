Comment les banques centrales peuvent éviter la spirale des anticipations d’inflation

Les sièges respectifs de la Fed et de la BCE. (Crédits: Federal Reserve / BCE)

Lorsque les anticipations d'inflation s'emballent, les banques centrales font face à un défi crucial : le risque de désancrage, ou emballement incontrôlé, par les différends économiques, notamment les consommateurs. Des recherches récentes mettent en lumière les stratégies potentielles pour préserver la stabilité des prix.

L'inflation dans la zone euro a atteint son pic à 10,6 % en octobre 2022. Elle est repassée à 1 %. sur l'année 2025. La Banque centrale européenne (BCE) a de toute façon pour cible un taux d'inflation de 2 % à moyen terme.

Il est bien établi que des anticipations d'inflation ancrées ont historiquement permis de limiter la durée et l'ampleur des épisodes inflationnistes. Une étude de la Banque de France montre que, dans la zone euro, ces anticipations ont contribué à atténuer et à rendre plus transitoires les pics d'inflation lors de la vague post-pandémie de Covid-19.

Cette vague inflationniste a ravivé la crainte d'un désancrage des anticipations – c'est-à-dire leur emballement incontrôlé. Cette inquiétude ne semble pas s'estomper avec la baisse des taux d'inflation, comme en témoigne la récente hausse des anticipations d'inflation des ménages aux États-Unis.

Renforcer la crédibilité à long terme

Les anticipations ne sont pas indépendantes des pressions inflationnistes actuelles et de la manière dont la banque centrale y répond.

Des travaux, comme Monetary Policy & Anchored Expectations : An Endogenous Gain Learning Model, soulignent que les agents privés tirent des enseignements des décisions actuelles des banques centrales. Ils anticipent leurs décisions grâce à l'observation des taux d'inflation.

Comparaison des mesures des anticipations tirées d’enquêtes par rapport aux données de marché (en %). Banque de France

Ce mécanisme peut pousser les autorités à adopter des positions plus agressives pour éviter que les anticipations ne dérapent, même au prix d'un ralentissement de l'activité économique. Ignorer une inflation « transitoire » liée à des chocs d'offre – une stratégie parfois appelée look-through – peut se retourner contre elles, signalant une forme de complaisance et risquant d'affaiblir leur crédibilité à long terme.

Alors, comment préserver la stabilité des prix ?

Lien entre politique monétaire et budgétaire

Parfois, la maîtrise des anticipations d'inflation dépasse les moyens de la banque centrale. Cela peut être le cas lorsque le désancrage provient d'un risque de dominance budgétaire. La banque centrale doit alors adapter sa politique monétaire pour aider l'État à respecter ses contraintes budgétaires. Des recherches, comme celles menées avec les économistes Philippe Andrade, Erwan Gautier, Emanuel Moench et Tobias Schmidt sur les croyances des ménages concernant la dominance budgétaire, montrent que certains ménages perçoivent ce risque et l'associent à une inflation future plus élevée. Dans ce cas, l'ancrage des anticipations ne dépend pas seulement de la politique monétaire, mais aussi de la politique budgétaire.

Le défi ne se limite pas aux périodes inflationnistes. En contexte déflationniste, comme dans les trappes à liquidité – lorsqu'une politique monétaire devient inefficace –, les banques centrales peuvent regagner le contrôle de l'inflation actuelle. Comment ? En stimulant activement les anticipations d'inflation à moyen terme – c'est l'objet des politiques de forward guidance, à savoir une stratégie d'une banque centrale pour donner des indications sur l'orientation future de sa politique monétaire.

Cela peut exiger de la banque centrale qu'elle signale sa position non seulement par des mots, mais aussi par des actes, comme je le mets en avant avec Jean Barthélemy dans un article publié dans Science Direct en 2018.

Pro-inflationniste et anti-inflationniste

N'y a-t-il pas là une certaine contradiction ? La banque centrale doit en effet afficher une posture anti-inflationniste en cas de risque inflationniste, et pro-inflationniste en cas de risque déflationniste.

Une partie de la réponse réside dans le fait que, qu'en tolérant une inflation supérieure à la cible en raison d'un choc d'offre ou qu'elle recoure au forward guidance, la banque centrale doit gérer avec soin l'impact de ces écarts sur les anticipations d'inflation à long terme. En particulier, les périodes normales, où rien ne justifie de s'écarter de la cible d'inflation, sont des opportunités à ne pas manquer pour assurer la stabilité des prix.

Quoi qu'il en soit, les banques centrales doivent arbitrer un équilibre délicat : rester flexibles à court et moyen terme, tout en préservant leur crédibilité à long terme. Tout écart par rapport aux objectifs d'inflation – qu'il soit dû à des chocs d'offre ou à du forward guidance – doit être clairement communiqué pour que le public en comprenne la justification et le caractère temporaire.

À l'inverse, cela signifie aussi que la banque centrale doit faire preuve de modestie et être prête à renoncer à ses plans si elle observe une variation des anticipations d'inflation à long terme, signe que le public commence à perdre confiance dans son engagement en faveur de la stabilité des prix.

En résumé, pour gérer le risque de désancrage, il faut a minima :

Construire sa crédibilité en temps normal : un historique solide est crucial pour maintenir la confiance lorsque celle-ci est le plus nécessaire.

Communiquer clairement : expliquer les objectifs, les conditions et le caractère temporaire de tout écart à court ou moyen terme par rapport aux cibles.

Faire preuve de modestie : des écarts marqués ou prolongés peuvent éroder la confiance du public.

Auteur: Éric Mengus - Professeur associé en économie et sciences de la décision, HEC Paris Business School

Cet article est issu du site The Conversation