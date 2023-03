Comment le tricot est revenu à la mode chez les jeunes

Le dé à coudre, nouvelle coqueluche de certains jeunes. Le tricot est revenu à la mode de la nouvelle génération depuis le confinement. La détente que cette activité procure ainsi que la possibilité de se faire des habits faits main ont, semble-t-il, conquis de nouveaux passionnés, souligne BFMTV.

« C'est une façon de se détendre après le travail et de se créer des pulls plutôt modernes, contrairement à ce que l'on croit ! » confie une jeune femme. « Quand je regarde une série, il faut toujours que j'aie quelque chose à faire avec mes mains. À la base, j'étais sur mon téléphone, et puis je me suis mise à faire du crochet, que ma grand-mère m'avait appris », développe une autre.

Preuve de ce regain d'intérêt : des influenceurs se sont emparés du tricot sur les réseaux sociaux. Jimmy Tricotin a plus de 10 000 abonnés sur Instagram, souligne la chaîne de télévision. Avec ses vidéos, vous pourrez alors apprendre à réaliser un point jersey ou monter une maille. « On peut faire son pull soi-même, donc on récupère une valeur, du fait main. Ce n'est pas quelque chose qu'on va être amené à jeter », argumente-t-il.

Les marques ne s'y trompent pas

Les marques ont bien repéré ce nouveau public. Selon Vanessa Doucet, directrice du salon Aiguille en fête, « Les modèles se sont adaptés » pour plaire aux jeunes. Ainsi, le marché devient plus réactif

