Comment l’électrique a sauvé l’usine Renault de Sandouville

Cheveux poivre et sel, Luca de Meo arbore le regard pétillant des promesses tenues. En trois ans et demi, le patron italien a réussi à préserver les principaux sites industriels de Renault en France. Après les usines du pôle Electricity dans les Hauts-de-France (Douai, Maubeuge et Ruitz), dédiées à l'électrique, et Flins (Yvelines), consacrée à l'économie circulaire – et dont la dernière Zoé est sortie ce vendredi des chaînes –, c'est au tour du site de Sandouville, en banlieue du Havre (Seine-Maritime), de voir son avenir assuré.

L'occasion pour Édouard Philippe, maire du Havre, président de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole et ancien Premier ministre, et Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, de poser ensemble pour la photo. Comme une répétition d'un concours de beauté pour l'élection présidentielle de 2027 ?

Laguna, Espace, Safrane, Vel Satis… L'usine de Sandouville fabriquait autrefois les voitures haut de gamme du Losange. Depuis 2014, la production se limite aux véhicules utilitaires légers comme le Trafic, Trafic Red Edition pour Renault Trucks (groupe Volvo) et le Primastar pour Nissan. Ouvert en 1964 avec la Renault 16, le site, qui produit 130 000 unités par an (environ 600 par jour), va se convertir à l'électrique. Il accueillera, à partir de 2026, la nouvelle génération de