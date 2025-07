Comment foirer son mercato en cinq leçons

Ça a beau être chaque année la même musique, le mercato reste une grande foire aux illusions dans laquelle certains clubs recyclent les mêmes erreurs sans jamais apprendre. Voici la recette parfaite pour claquer beaucoup... et n’importe comment.

→ Faire confiance aux highlights sur YouTube

On n’apprend rien à personne : tout ce que vous voyez sur Internet n’est pas forcément vrai. Et il en va de même pour les compilations de skills qu’on retrouve sur les réseaux. Recruter en se fiant à une vidéo postée par un obscur twittos vous vendant le prochain Neymar, c’est à peu près aussi fiable que de commander un iPhone à 40 euros sur Wish ou AliExpress. Parce que s’il y a bien un sport où l’on peut faire passer n’importe quel joueur lambda pour un crack, c’est celui-ci. Prenez Nicolas Pallois, par exemple : sélectionnez les 30 meilleurs tacles de ses 470 matchs pros, balancez le tout en accéléré avec une musique techno dégueulasse, et on vous garantit que vous aurez l’impression de mater le regen chauve de Paolo Maldini. Pour recruter correctement, mieux vaut assister à de vrais matchs, au stade de préférence. Certes, c’est plus long qu’un TikTok de 42 secondes, mais ça vous évitera de vous retrouver avec le nouveau Hachim Mastour sous le bras.

<iframe loading="lazy" title="Hachim Mastour • Young Talent • Best Goals & Skills HD" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/wJRMmAfX0AI?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>…

Par François Linden pour SOFOOT.com