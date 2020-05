Comment éviter les arnaques, piratages et escroqueries qui se propagent avec le virus

Les escrocs se renouvellent en fonction de l'actualité. (© Shutterstock)

Avec la crise sanitaire et le télétravail, les risques d'arnaque se sont multipliés. À l'heure du déconfinement, les investisseurs doivent donc redoubler de vigilance. Voici comment éviter les mauvaises surprises.

C'est un autre virus qui se propage, tout aussi insidieux : la cybermalveillance. Dans le contexte des mesures de confinement, l'expansion de l'usage du télétravail constitue une aubaine pour les pirates informatiques, qui cherchent à profiter d'une baisse de vigilance des salariés.

Courriels frauduleux, faux ordres de virement, escroquerie à la livraison, arnaques aux fournisseurs : l'ingéniosité n'a pas de limite avec, toujours en filigrane, une incitation à communiquer des données personnelles et/ou bancaires.

L'AMF tire la sonnette d'alarme

Sur le terrain des placements, l'Autorité des marchés financiers (AMF), dans sa mission de protection de l'épargne, ne cesse de tirer la sonnette d'alarme, au vu de l'envolée des propositions frauduleuses.

Ces offres peuvent prendre la forme de valeurs refuge «à travers l'or, les métaux précieux, les grands crus ou des whiskys, de faux produits bancaires ou d'assurance cumulant rendement élevé et absence de risque ou d'investissements dans des entreprises, cotées ou non, supposées tirer profit de l'épidémie et voir leur valorisation augmenter».

En général, l'histoire - funeste - commence souvent par un mail ou une publicité du style «Gagnez de l'argent facilement», «1.000 euros en 1 heure !», relate l'AMF. Vous êtes ensuite démarché par une personne inconnue ou recommandée par un proche ou un