Comment Elon Musk a perdu 13 milliards de dollars en 24 heures ?

Jeudi noir pour le patron de Tesla, de SpaceX et de Twitter. Alors que le Bloomberg Billionaires Index évaluait la fortune d'Elon Musk à 177 milliards de dollars au matin du 20 avril, un jour plus tard, elle est estimée à 164 milliards de dollars, pointe BFMTV. S'il est encore loin de la ruine, il n'en a pas moins perdu près de 13 milliards d'euros en une seule journée, une fonte record pour 2023. Le milliardaire perd ainsi quelques longueurs derrière Bernard Arnault au classement des plus grandes fortunes du monde. Que s'est-il passé ?

C'est en fait une combinaison de facteurs qui peut expliquer cette brusque fonte de la fortune du milliardaire, qui avait déjà connu bien des déboires en 2022. Tout d'abord, le soir du mercredi 19 avril, Tesla dévoilait un bénéfice en baisse de 24 % sur le premier trimestre 2023. En cause, la stratégie assumée d'Elon Musk de baisser les prix des véhicules électriques pour augmenter les ventes. Les chiffres diffusés mercredi ont eu de quoi refroidir certains investisseurs.

Explosion de Starship et nouvelle polémique pour Twitter

Le lendemain, Elon Musk n'était pas au bout de ses peines, alors que Starship, la plus grande fusée du monde, lancée par SpaceX, explosait en plein vol. Ce vol d'essai n'a pas découragé le patron, qui a promis de nouveaux essais prochainement. Mais si SpaceX n'est pas coté en Bourse, l'entreprise est très liée à la figure d'Elon Musk et ce premier échec a pu

