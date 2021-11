Comment donner aux jeunes l’envie de voter ?

Ce 9 novembre, la ministre déléguée chargée de la Citoyenneté était auditionnée dans le cadre de la mission d’information sur la participation électorale ouverte à la suite de l’abstention massive lors des régionales et départementales de juin et présidée par le député LR Xavier Breton. Refusant de croire à une dépolitisation des Français, Marlène Schiappa a souligné l’engagement de ces derniers dans « différentes causes qui aboutissent au ministère de l’Intérieur, par exemple, la question de l’égalité femmes-hommes », mais aussi du climat, de la chasse, « de la protection des frontières ou de l’accueil des réfugiés ». Cette déconnexion entre les citoyens et leurs gouvernants ne signifierait donc pas un désintérêt pour la chose politique en général. Dès lors, elle a indiqué que des efforts devaient être initiés pour mieux informer les électeurs, mais a aussi invité à réfléchir à la levée « de freins matériels » dans l’accès au vote. Dans une perspective de « modernisation » de la vie publique, elle a fait part de modifications prenant effet dès l’an prochain.

En premier lieu, les délais d’inscription sur les listes électorales seront étendus. Habituellement closes le 31 décembre précédant le scrutin, elles seront ouvertes jusqu’au vendredi 4 mars 2022, six semaines avant le premier tour. Par ailleurs, elle a évoqué un projet de centralisation des listes, sous la direction

