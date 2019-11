Comment Ben Smith veut rentabiliser Air France

Différence fondamentale avec les feuilles de route des précédents dirigeants (Transform 2015, Perform 2020, Trust Together), Go Forward, le nouveau plan stratégique à cinq ans que vient de présenter Benjamin Smith treize mois après son arrivée à la direction d'Air France-KLM, a déjà reçu l'aval des salariés du groupe. Il a donc beaucoup plus de chances de réussir.Pas moins de vingt-six accords ont été signés avec les partenaires sociaux en s'appuyant sur quatre piliers imposés par Ben Smith : confiance, respect, transparence et confidentialité. Autre prérequis, le retour à une bonne santé financière permet de donner des gages aux banques pour financer la croissance et l'achat d'avions. Pour financer ces investissements, l'entreprise vise désormais un objectif de marge opérationnelle de « 7 à 8 % ». Entre 800 et 900 millions d'euros doivent ainsi être dégagés grâce à une flotte plus productive et accompagnés par 350 à 400 millions de recettes supplémentaires liés à la montée en gamme.KLM, le bon élèveBen Smith n'a pas peur des comparaisons entre les résultats des deux grands acteurs du groupe. Le tableau ci-dessous montre que KLM n'est pas rentable dans un seul secteur d'activité sur huit, alors qu'Air France est dans le rouge dans cinq sur onze. Les différences de coûts de fonctionnement entre Roissy-CDG et Schiphol (300 millions d'euros) n'expliquent pas tout. Ainsi, Air France devra diviser les pertes de son réseau...