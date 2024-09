Comment Barnier pourrait alourdir les impôts des plus aisés et des grandes entreprises

Michel Barnier demande un effort aux plus aisés. Dans une interview au journal télévisé de France 2, dimanche 22 septembre, le Premier ministre a promis de n'augmenter les impôts « ni sur les plus modestes, ni sur ceux qui travaillent, ni sur les classes moyennes ». Mais, face à une dette publique de plus de 3 000 milliards d'euros, il a rappelé la nécessité d'un « effort collectif » de désendettement et a expliqué que « cela peut se faire avec quelques prélèvements ciblés, sur les personnes les plus fortunées, sur certaines grandes entreprises ».

Le locataire de Matignon n'a pas officiellement détaillé les mesures qu'il envisage. Selon les informations de La Tribune dimanche et des Échos , l'exécutif plancherait sur un gel du barème de l'impôt sur le revenu. En effet, chaque année, les niveaux de revenus définissant les tranches d'imposition sont rehaussés du montant de l'inflation sur un an au 1er janvier de l'année d'imposition.

Le gel du barème ferait entrer des contribuables dans la tranche d'imposition supérieure à celle dans laquelle ils sont en 2024 sans que leur pouvoir d'achat ait augmenté. La mesure concernerait a minima les deux plus hautes tranches d'imposition, dont les taux marginaux d'imposition sont de 41 et 45 %. Mais la tranche correspondant à un taux de 30 % pourrait l'être également. Dans ce cas, les recettes attendues