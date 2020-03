Comment Armor-lux se bat pour que ses marinières ne prennent pas l'eau

Chez Armor-lux, entreprise bretonne de textile basée à Quimper (Finistère), célèbre pour ses marinières, on s'efforce de « rester serein ». Même si les conséquences de la pandémie ne se sont pas fait attendre. Dès l'annonce de la fermeture des commerces « non essentiels » par le Premier ministre Édouard Philippe, le président de la société Jean-Guy Le Floch et ses collaborateurs contactaient dans la nuit de samedi à dimanche dernier les responsables du réseau de distribution, quelque quatre-vingts boutiques en France, pour leur demander de baisser le rideau, plaçant de facto 250 salariés en chômage technique. Dans la foulée, la production de marinières et autres vêtements marins dans ses trois usines hexagonales était réduite à peau de chagrin, portant le nombre d'employés au chômage à 500 personnes pour un effectif global de 580 salariés.« Cela a été très brutal, confie Jean-Guy Le Floch. Mais notre premier souci a été de préserver la santé morale et physique de nos salariés, tout en cherchant comment on pouvait traverser au mieux cette tempête et assurer la pérennité de l'entreprise. »Lire aussi Coronavirus : le gouvernement déploie son plan de « guerre économique et financière »Aide de l'État et ligne de crédit avec la BPIDepuis une semaine, seules quelques dizaines d'employés sont restées sur leurs machines à coudre, éparpillés sous le vaste hangar de production de Quimper, avec masques et gel...