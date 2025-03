Combien gagne vraiment Lena Situations ?

En 2021, le cabinet Launchmetrics l'a classée « influenceuse la plus puissante du monde » grâce à ses placements de produits. À 27 ans, Léna Mahfouf (ou Lena Situations, sur Internet) est l'une des créatrices de contenu françaises les plus suivies à l'international. Après s'être fait connaître par ses vlogs d'août – un format de courtes vidéos journalières – et son mantra « + = + », elle s'est transformée en entrepreneuse de l'influence.

Lena Situations a su monétiser son audience sur les réseaux sociaux, nouant des partenariats avec de grandes marques (Dior, Adidas, Nissan). Son business florissant ne s'arrête pas là. Elle a lancé en 2022, son enseigne de prêt-à-porter, Hôtel Mahfouf, multipliant les « pop-up stores » dans la capitale. Son rêve ? Pouvoir un jour ouvrir son propre hôtel.

« Je suis choquée » : Lena Situations raconte sa détox numériqueAujourd'hui, elle est la neuvième influenceuse la plus suivie en France. Elle totalise 11,26 millions d'abonnés sur Instagram, YouTube et TikTok confondus. Elle est la deuxième femme du classement, derrière Lea Elui, qui émerge à la troisième place du classement avec 29,6 millions d'abonnés au total, et sur le même créneau de la mode et de la beauté. Le reste du classement est dominé par les hommes (Tibo InShape, Squeezie, Mister V) et principalement dans le domaine de l'humour ou des jeux vidéo.

Ce qui n'empêche pas la