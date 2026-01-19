 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Collision meurtrière entre deux trains à grande vitesse dans le sud de l'Espagne
information fournie par Reuters 19/01/2026 à 00:10

Un train à grande vitesse a déraillé et percuté dimanche dans le sud de l'Espagne un autre train à grande vitesse, poussant celui-ci hors des rails lors d'une collision qui a provoqué la mort d'au moins 21 personnes, ont dit à Reuters des sources policières.

L'accident s'est produit à 18h40 (17h40 GMT) près d'Adamuz, dans la province de Cordoba.

D'après la télévision publique Television Espanola, 100 personnes ont également été blessées, dont 25 grièvement.

(Graham Keeley et Aislinn Laing, avec la contribution de Giulia Segreti; version française Jean Terzian)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank