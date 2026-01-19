Collision meurtrière entre deux trains à grande vitesse dans le sud de l'Espagne

Un train à grande vitesse a déraillé et percuté dimanche dans le sud de l'Espagne un autre train à grande vitesse, poussant celui-ci hors des rails lors d'une collision qui a provoqué la mort d'au moins 21 personnes, ont dit à Reuters des sources policières.

L'accident s'est produit à 18h40 (17h40 GMT) près d'Adamuz, dans la province de Cordoba.

D'après la télévision publique Television Espanola, 100 personnes ont également été blessées, dont 25 grièvement.

(Graham Keeley et Aislinn Laing, avec la contribution de Giulia Segreti; version française Jean Terzian)